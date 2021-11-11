ВТБ может купить контроль в киносети «Каро»

Банк, вероятно, действует в интересах третьей стороны

ВТБ ведет переговоры с группа UFG Private Equity и предпринимателем Пол Хет о продаже своих долей в киносети «Каро», сообщает «Коммерсант». От комментариев стороны отказались. Собеседник «Ъ» допускает, что банк может выступать как посредник, участвуя в сделке в интересах другой компании.

ВТБ является кредитором «Каро» уже несколько лет. В августе банк открыл компании новые линии на 4,1 млрд руб на шесть лет, после чего получил в залог по кредиту 100% «Каро». Деньги пойдут на развитие и открытие новых кинотеатров в Москве и регионах. У ВТБ также есть инвестиции в этом секторе, в частности, банк финансирует перестройку кинотеатров, оператор которых — та же «Каро»

Сеть «Каро» на данный момент контролируется консорциумом инвесторов: UFG Private Equity, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и предпринимателем Пола Хета. Доля UFG самая крупная — порядка 60%.

ВТБ также финансировал экспансию сети «Киномакс», т.к., по словам ее гендиректора Дмитрия Нартова, инвестиционная деятельность компании находится в затухшей стадии из-за пандемии.