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ВТБ может купить контроль в киносети «Каро»

Автор: Виолетта Палий

11 ноября 2021

Банк, вероятно, действует в интересах третьей стороны

ВТБ ведет переговоры с группа UFG Private Equity и предпринимателем Пол Хет о продаже своих долей в киносети «Каро», сообщает «Коммерсант». От комментариев стороны отказались. Собеседник «Ъ» допускает, что банк может выступать как посредник, участвуя в сделке в интересах другой компании.

ВТБ является кредитором «Каро» уже несколько лет. В августе банк открыл компании новые линии на 4,1 млрд руб на шесть лет, после чего получил в залог по кредиту 100% «Каро». Деньги пойдут на развитие и открытие новых кинотеатров в Москве и регионах. У ВТБ также есть инвестиции в этом секторе, в частности, банк финансирует перестройку кинотеатров, оператор которых — та же «Каро»

Сеть «Каро» на данный момент контролируется консорциумом инвесторов: UFG Private Equity, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и предпринимателем Пола Хета. Доля UFG самая крупная — порядка 60%. 

ВТБ также финансировал экспансию сети «Киномакс», т.к., по словам ее гендиректора Дмитрия Нартова, инвестиционная деятельность компании находится в затухшей стадии из-за пандемии. 

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