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Сборы «Вызова» в Китае за первый месяц проката могут достигнуть $7 млн

Автор: БК

12 марта 2024

Прокат картины Клима Шипенко начался там во вторник, 12 марта

В китайском прокате стартовал ВЫЗОВ Клима Шипенко. По прогнозам местного дистрибьютора, кассовые сборы ленты за первый месяц проката могут составить порядка $7 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный директор китайской компании «Армита» Ду Лян, занимающейся прокатом картины, отметил, что китайская молодежь все больше интересуется российской культурой, а с учетом большой популярности космической тематики в народной республике, ВЫЗОВ вызывает у местной общественности большой интерес.

Общая выручка от продажи билетов, по его словам, вполне может составить $10 млн.

Фото: кадр со съемок фильма ВЫЗОВ

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