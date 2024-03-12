Сборы «Вызова» в Китае за первый месяц проката могут достигнуть $7 млн
Автор: БК
12 марта 2024
Прокат картины Клима Шипенко начался там во вторник, 12 марта
В китайском прокате стартовал ВЫЗОВ Клима Шипенко. По прогнозам местного дистрибьютора, кассовые сборы ленты за первый месяц проката могут составить порядка $7 млн. Об этом сообщает ТАСС.
Генеральный директор китайской компании «Армита» Ду Лян, занимающейся прокатом картины, отметил, что китайская молодежь все больше интересуется российской культурой, а с учетом большой популярности космической тематики в народной республике, ВЫЗОВ вызывает у местной общественности большой интерес.
Общая выручка от продажи билетов, по его словам, вполне может составить $10 млн.
Фото: кадр со съемок фильма ВЫЗОВ
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