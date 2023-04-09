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Слияние WarnerMedia и Discovery потребовали пересмотреть

Автор: БК

9 апреля 2023

Американских законодателей беспокоит будущее контента и рынка труда

Американский сенатор Элизабет Уоррен, а также члены палаты представителей Хоакин Кастро, Дэвид Чичиллин и Прамила Джаяпал потребовали, чтобы министерство юстиции США провело расследование в отношении Warner Bros Discovery. Законодатели утверждают, что объединение компании нанесло ущерб работникам и ухудшило потребительский опыт, сообщает Deadline.

Они написали письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду и главе антимонопольного подразделения Минюста Джонатану Кантеру, в котором заявили, что слияние «по всей видимости, позволило компании принять потенциально антиконкурентные методы, которые сокращают выбор потребителей и наносят ущерб работникам на затронутых рынках труда».

«У компании есть побудительный мотив и возможность уволить внушительную часть своего штата, и оставить работникам меньше возможностей для трудоустройства и продвижения по службе», — подчеркивают законодатели. Они ссылаются на случаи массовых увольнений, участившихся в последний год. Warner Bros Discovery не единственная, кто сокращает издержки за счет сокращения штата и производства. В марте Disney начала процесс увольнения 7000 сотрудников. А на фоне сокращения стримингового рынка другие платформы, включая Netflix, отменяют запуски своих проектов.

Законодатели утверждают, что слияние испортило «культовую американскую киностудию», а в более прагматической плоскости указывают на отмену проектов и удаление контента с платформы HBO Max. В качестве примера они приводят проект BATGIRL, фильм стоимостью $90 млн, отмененный, несмотря на протесты фанатов, на стадии постпродакшена — якобы, ради получения WBD налоговых льгот.

Слияние WarnerMedia и Discovery произошло в 2022 году, эта сделка не вызвала возражений у регулирующих органов. Минюст обычно не возобновляет рассмотрение слияний по их завершению. Однако авторов письма, судя по всему, вдохновили недавние слова Кантера об опасениях Министерства юстиции: чиновников беспокоят консолидации в медиа и их потенциально негативное влияние на рынок труда и потребителей контента.

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