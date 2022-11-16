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Студия Warner Bros. запретила телеканалам холдинга НМГ показывать свои фильмы

Автор: Виолетта Палий

16 ноября 2022

В октябре 2022 года контент мейджора, в частности, исчез с СТС

Представители голливудской компании Warner Bros. направили письмо руководству холдинга «Национальная медиа группа», согласно которому на телеканалах компании запрещается транслировать контент студии, несмотря на то, что срок лицензионных соглашений действует еще минимум полтора года. Об этом сообщают источники БК, знакомые с ситуацией. Как уточняют собеседники издания, библиотека мейджора с октября, в частности, отсутствует на СТС. 

Ранее БК ознакомился с данными Mediascope по итогам третьего квартала 2022 года. В топ-50 самых популярных полнометражных кинофильмов и анимационных картин среди россиян в возрасте 14-44 лет (жители городов 100+ тысяч) не вошли проекты студии Warner Bros. и ее дочерней компании DC Films. При этом восемь фильмов франшизы ГАРРИ ПОТТЕР, кинокомиксы ЧУДО-ЖЕНЩИНААКВАМЕН и ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ, фантастика ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ и другие флагманы библиотеки Warner Bros. попадали в телерейтинг третьего квартала 2021 года. Именно эти тайтлы регулярно входили в число наиболее популярных кинопроектов, показанных на  СТС, а также становились одними из наиболее популярных фильмов в новогодние каникулы. 

В марте 2022 года голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — заявили о временной остановке проката, а также онлайн- и ТВ-лицензирования своих новинок в России. Уже весной начались обсуждения о внедрении принудительного лицензирования контента, согласно которому кинотеатры, телеканалы и онлайн-кинотеатры могли бы показывать голливудские новинки без согласия правообладателей. В августе соответствующий законопроект был внесен в Госдуму членом фракции «Справедливая Россия» Дмитрием Кузнецовым. Позднее «Медиакоммуникационный союз» (МКС), объединяющий «Национальную Медиа Группу», «Газпром-медиа», ВГТРК, МТС, «Ростелеком», «МегаФон» и других, выступил с критикой законопроекта. МКС заявил, что после вступления документа в силу аудитория телеканалов и онлайн-кинотеатров может перетечь на ресурсы, у которых нет «надлежащего контроля над редакционным контентом», и на пиратские ресурсы. В октябре Дмитрий Кузнецов заявил, что контент из «недружественных стран» смогут получать лишь кинотеатры. 

Холдинг «Национальная медиа группа» управляет эфирными каналами СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятым каналом», видеосервисом more.tv и другими медиаактивами. Согласно данным Mediascope, в 2021 году на канал СТС в топ-50 самых популярных полных метров и анимационных фильмов среди россиян в возрасте 14-44 лет (жители городов 100+ тысяч) пришлось 66% рейтинга, или 33 тайтла. Другим каналам холдинга в число лидеров войти не удалось. 

За первую половину 2022 года крупные игроки рынка онлайн-кинотеатров – «Кинопоиск», «Иви», Wink и Okko, согласно оценкам TelecomDaily, потеряли от 5% до 42% библиотечного контента, в частности, тайтлов голливудских мейджоров. Как сообщают собеседники БК, у некоторых крупных онлайн-кинотеатров контракты по библиотекам Warner Bros. и Disney истекают в четвертом квартале 2022-го и первом квартале 2023 года соответственно. При этом отсутствует открытая информация о том, какое количество мейджорских проектов больше не показывается на российском телевидении. 

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