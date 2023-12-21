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Warner Bros Discovery и Paramount Global могут объединиться

Автор: Илья Кувшинов

21 декабря 2023

Главы двух компаний уже провели предварительные переговоры

Не исключено, что в ближайшем будущем нас ждет большая сделка – инсайдеры утверждают, что генеральный директор Paramount Global Боб Бакиш и глава Warner Bros Discovery Дэвид Заслав встретились в минувший вторник, 19 декабря, в штаб-квартире Paramount в Нью-Йорке, чтобы перевести переговоры о возможном слиянии. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что Заслав также пообщался с президентом National Amusements Шари Редстоун, чья компания владеет контрольным пакетом акций Paramount Global.

Детали возможного слияния пока неизвестны – оба конгломерата привлекли банкиров, однако статус переговоров описывается как очень предварительный.

Если сделка будет заключена, то Warner Bros. Discovery и Paramount объединят свои медиаактивы – в частности, стриминговые сервисы Max и Paramount+, что поможет им лучше конкурировать с Netflix, Disney+ и Hulu.

Что касается кино, что WBD получит доступ к таким франшизам, как ТЕРМИНАТОР, ТРАНСФОРМЕРЫ, МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА, ТОП ГАН, ТИХОЕ МЕСТО, ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ, КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ, ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ, КРИКСТАР ТРЕК и многим другим.

По словам источников, руководители Warner Bros. Discovery почувствовали, что им необходимо как можно скорее начать переговоры с Paramount Global после слухов о том, что компания Skydance заинтересована в выкупе доли Редстоун.

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