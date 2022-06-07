В июле фестиваль веб-сериалов Realist представит обновленный формат смотра

Спецсобытие пройдет в Ярославле

Международный фестиваль веб-сериалов Realist проведет в этом году Realist Web Series Weekend — специальное событие в Ярославле. Оно пройдет с 29 по 31 июля. В программу мероприятия войдут новые российские веб-сериалы 2021-2022 гг.

Ярославль станет новой площадкой для смотра веб-сериалов. Так жители города смогут познакомиться с данным форматом и посмотреть спецпрограмму лучших российских коротких сериалов.

Прием заявок на участие в основном конкурсе открыт до 30 июня включительно по адресу: info@webfestival.ru. Для участия в основной конкурсной программе Фестиваля принимаются эпизоды веб-сериалов, а также пилоты, произведенные в 2021-2022 гг., хронометражем не более 25 минут.

Заявка должна включать: название сериала, количество серий, имена авторов и исполнителей, а также приложенные к письму синопсис и, как минимум, одну серию проекта просьба отправлять на. Победителей Realist Web Series Weekend определит экспертное жюри, которое будет объявлено дополнительно.