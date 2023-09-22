Сценаристы и студии обсудили урегулирование нейросетей и отчисления со стриминговых сервисов

В Калифорнии завершился очередной раунд переговоров WGA и AMPTP

Гильдия сценаристов США (WGA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) встретились вновь. По информации The Hollywood Reporter, очередной раунд переговоров, который начался в 8 утра и закончился около 6 часов вечера, был всецело посвящен урегулированию использования нейросетей и отчислениям со стриминговых сервисов.

Источники со стороны студий отметили, что по обоим вопросам наметился прогресс, однако все равно предстоит большая работа – в частности, на тему кадровых требований сценаристов на телевидении.

Одна из серьезных проблем, на данный момент, касается статистики по просмотрам на стриминговых сервисах и отчислений с них – стороны не могут определиться с мерой, по которой высчитывается успешность проекта. Также камнем преткновения все еще остается искусственный интеллект.

В переговорах вновь приняли участие студийные боссы, в числе которых были Тед Сарандос (Netflix), Боб Айгер (Disney), Донна Лэнгли (Universal) и Дэвид Заслав (Warner Bros Discovery). Их присутствие вызвало некоторый оптимизм в индустрии – в четверг, 21 сентября, даже пошли слухи, что заключение уже было достигнуто, однако это оказалось неправдой.

Ожидается, что стороны вновь встретятся сегодня, 22 сентября. Забастовка сценаристов длится уже 143 дня.

Фото: соцсети WGA West