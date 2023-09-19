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Бастующие сценаристы вновь проведут переговоры со студиями

Автор: Илья Кувшинов

19 сентября 2023

Первая встреча состоится в эту среду, 20 сентября

Гильдия сценаристов США (WGA) объявила о возобновлении переговоров со студиями и стримингами. Deadline приводит обращение профсоюза к членам гильдии, в котором отмечается, что первая из серии встреч состоится в эту среду, 20 сентября.

«У WGA и Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) теперь есть подтвержденный график переговоров на эту неделю, начиная со среды. Возможно, в ближайшие дни вы не услышите от нас ничего нового, но помните, что наша цель – как можно быстрее достичь справедливого соглашения для авторов. Мы сообщим вам, как только у нас появится что-то новое. Тем временем, продолжайте выходить на пикеты – ради себя и своих коллег: сценаристов, актеров, членов других профсоюзов и просто кинематографистов, которых коснулись забастовки», – подчеркивается в заявлении.

Инсайдеры отмечают, что в последнее время среди представителей студий и стримингов есть весомые разногласия, поэтому переговорный комитет гильдии настроен на оптимистичный исход переговоров. Напомним, что ключевыми препятствиями для достижения соглашения долгое время оставались отчисления со стриминговых сервисов и работа сериальных сценарных комнат.

Забастовка сценаристов идет уже 140 дней.  

Фото: соцсети WGA West

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