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Сценаристы и студии встретятся для обсуждения «лучшего и последнего предложения»

Автор: Илья Кувшинов

24 сентября 2023

Обе стороны надеются завершить переговоры до начала праздника Йом Кипур

Гильдия сценаристов США (WGA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) встретились в четвертый раз на этой неделе и, похоже, максимально близки к тому, чтобы завершить почти пятимесячную забастовку авторов.

Вчера, 23 сентября, инсайдеры со стороны продюсеров начали говорить о том, что студии и стриминги сделали гильдии «лучшее и последнее предложение», а адвокаты обоих сторон уже готовят новый трехгодичный контракт. Возможно, это и так, но Deadline приводит совместное заявление WGA и AMPTP о грядущей встрече в воскресенье, 24 сентября – так что, забастовке быть как минимум еще один день.

Утверждается, что «лучшее и последнее предложение» – это стандартный юридический термин, однако некоторые руководители студий охарактеризовали его, как «неудачный выбор слов», беспокоясь, что это может помешать завершению конфликта.

Источники отмечают, что последние две встречи были посвящены вопросам минимального количества авторов в сценарных комнатах на телевидении и урегулирования использования искусственного интеллекта.

Обе стороны надеются завершить переговоры до начала праздника Йом Кипур – одного из важнейших событий еврейского календаря, который также называют Судным днем, Днем прощения или Днем отпущения грехов. Согласно иудейским представлениям, этот день определяет судьбу человека в новом году. В этот раз он отмечается вечером 24 сентября и до следующего заката солнца.

Фото: соцсети WGA East

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