Забастовка голливудских сценаристов официально завершена

Новое соглашение действует с 25 сентября 2023 года по 1 мая 2026 года

После почти пяти месяцев Гильдия сценаристов США (WGA) официально завершила забастовку в среду, 27 сентября, в 10:01 утра по московскому времени (12:01 a.m. PT). Об этом сообщает Deadline.

Переговорный комитет и руководства восточного и западного представительств профсоюза единогласно проголосовали за ратификацию предварительного соглашения, и теперь оно будет передано членам гильдии для голосования, которое пройдет со 2 по 9 октября.

Новое соглашение действует с 25 сентября 2023 года по 1 мая 2026 года, а сценаристы могут вернуться к работе пока идет голосование.

Также стали известны условия, на которых гильдия заключила контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP).

Профсоюз смог договориться о новой системе отчислений, основанной на количестве просмотров. Если минимум 20% американских подписчиков онлайн-кинотеатров посмотрели высокобюджетный стриминговый проект в первые 90 дней после выхода или в первые 90 дней в любой последующий год показа, то сценаристы получают бонус в размере 50% от фиксированных домашних и зарубежных отчислений. Количество просмотров теперь вычисляется путем деления данных количества часов просмотров сезона шоу или фильма в США на общую продолжительность. Это коснется всех проектов, которые будут выпущены с 1 января 2024 года.

Сервисы также согласились предоставлять гильдии общее количество просмотров того или иного высокобюджетного стримингового проекта собственного производства в США или за рубежом.

Что касается минимальной заработной платы, WGA получила такое же повышение, как и Гильдия режиссеров США (DGA) без забастовки – на 5% в первый год действия контракта, на 4% – во второй и на 3,5% – в третий. Стоит отметить, что это немного меньше желаемых цифр сценаристов (6% за первый год и по 5% за второй и третий), однако сообщается, что первоначальным предложением студий и стримингов было 4%-3%-2%.

С другой стороны, сценаристы смогли добиться своего в вопросе о работе сценарных комнат на телевидении и стриминговых сервисах, где раньше не было установленного минимального количества авторов. Теперь же, девелопмент-комнаты, где сценаристы работают до официального запуска проекта, должны состоять минимум из трех сценаристов-продюсеров (включая шоураннера), которым гарантируется найм на 10 недель. Девелопмент-комнаты, где авторам гарантируется минимум 20 или более недель, уже считаются комнатами запущенных проектов – в таком случае, минимум людей для первого сезона шоу составляет три сценариста-продюсера (включая шоураннера), а для второго и более – будет зависеть от количества эпизодов, только если один сценарист не пишет все серии.

Еще одним ключевым вопросом было урегулирование использования искусственного интеллекта. По условиям соглашения, ИИ не может писать или переписывать литературный материал, а сгенерированный нейросетями текст не будет считаться исходным материалом. Также отмечается, что сценаристы могут использовать ИИ при согласии студии, однако сама студия не может навязать авторам использование ИИ. Студии также обязаны информировать сценаристов, если предоставленный им материал бы сгенерирован нейросетями. Также гильдия оставляет за собой право запрета использования текстов авторов для обучения искусственного интеллекта.

Полный список соглашений между Гильдией сценаристов США и Альянсом продюсеров кино и телевидения доступен на официальном сайте WGA.

Напомним, что забастовка сценаристов длилась 148 дней.

Фото: соцсети WGA West