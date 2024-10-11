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Мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» показал второй лучший старт предпродаж за 2024 год

Автор: Илья Кувшинов

11 октября 2024

Лента уступила только кинокомиксу «Дэдпул и Росомаха»

На исключено, что на руках студии Universal оказался хит – адаптация бродвейского мюзикла ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА в двух частях, первая из которых выходит в американский прокат 22 ноября, продемонстрировала второй лучший старт предпродаж в 2024 году на сайте Fandango, уступив лишь ДЭДПУЛУ И РОСОМАХЕ.

Помимо этого, утверждается, что это третий лучший показатель для фильма с возрастным рейтингом PG (рекомендуется присутствие родителей) в истории после сиквела ХОЛОДНОГО СЕРДЦА и игрового ремейка КОРОЛЯ ЛЬВА.

Фэнтезийный мюзикл Джона Чу представляет собой альтернативный взгляд на события книги «Волшебник страны Оз» и рассказывает историю соперничества двух ведьм из страны Оз – злой Эльфабы и доброй Глинды.

Фото: кадр из фильма ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА

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