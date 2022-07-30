Wink анонсировал новинки августа 2022 года

Детективные драмы, анимация и многое другое

С 9 августа — оригинальный сериал «Игра с огнем»

Действие криминальной драмы переносит зрителя в 1979 год. Михаил (Игорь Петренко) — обычный советский человек: трудится на фабрике и любит семью. Но его жизнь меняется, когда оказывается, что сын смертельно болен, а вылечить его может только один-единственный американский врач. Семейное горе делает из работника текстильного цеха цеховика, то есть вынуждает занять подпольным предпринимательством. Между русским городом и Америкой — не только океан, но и криминальная пропасть.

С 13 августа — первые два эпизода проекта «Порт»

В детективном сериале «Порт» герои действуют в наше время. В центре событий — харизматичный коррумпированный таможенник Лев Гарин (Роман Маякин). Когда бесследно исчезают крупный предприниматель и его жена Ариадна (Вильма Кутавичюте), по совместительству возлюбленная Льва, перед главным героем возникает непростой выбор, что спасать — карьеру или любовь. По мере развития событий любовная связь Ариадны и Льва оказывается не просто ловушкой, но бездной, в которую валится вся жизнь героя.

С 12 августа — БУЛКИ

Комедия с Кристиной Асмус в главной роли. Ее героиня — скромная девушка Таня Бабанина — живет в Подмосковье, печет соблазнительные булки и, конечно, мечтает о сладкой семейной жизни. Счастье было так возможно, но жених оказывается аферистом, а свадебное путешествие на Бали — миражом. Впрочем, на остров Таня всё-таки улетела.

Уже на Wink — RRR: РЯДОМ РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ

Индийский исторический блокбастер. Действие происходит в 1920-е годы. Рама — преданный полицейский на службе у колониального правительства, поэтому местные считают его предателем. Бхим — парень из племени гондов, который разыскивает похищенную губернатором местную девочку. Встретившись, они не знают, что находятся по разные стороны, и становятся друзьями. Что будет, когда они узнают истинные мотивы друг друга?

С 21 августа — ТЕМНЫЕ ОЧКИ

Новый фильм Дарио Ардженто. Рим потрясен серией убийств молодых эскортниц. Одной из жертв маньяка — красавице Диане (Иления Пасторелли) — удается выжить, но, спасаясь от преследования, она попадает в автоаварию и теряет зрение. Диана пытается приспособиться к жизни во тьме, однако темные очки не могут скрыть ее от преследований серийного убийцы. Кто поможет девушке выжить?

С 18 августа — ДЖЕЙН ГЛАЗАМИ ШАРЛОТТЫ

Документальный фильм и режиссерский дебют актрисы и певицы Шарлотты Генсбур. Рассказывая в первую очередь о своей матери, актрисе Джейн Биркин, Шарлотта раскрывается сама и показывает грани личности отца, поэта, певца и композитора Сержа Генсбура. Фильм складывается из неспешных и откровенных диалогов дочери и матери о возрасте, памяти и ошибках. Также он дает возможность прочувствовать тонкую связь поколений и задуматься о собственных отношениях в семье.

С 19 августа — ЗАБЫТОЕ ЧУДО

По сюжету одноклассники Дима, Настя и Гоша сбегают от экскурсионной группы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и отправляются искать ее сокровища. В одной из башен монастыря дети обнаруживают волшебный портал, который переносит их во времена татаро-монгольского ига и Куликовской битвы. Теперь их цель — вернуться домой, а для этого надо пройти через чудесный лес. Помогать подросткам будет преподобный Сергий Радонежский.

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