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Wink анонсировал новинки июля 2022 года

Автор: БК

30 июня 2022

Отечественные кинорелизы, корейский сериал и скандинавская драма

С 7 июля — семейная комедия МОЙ ПАПА — ВОЖДЬ Егора Кончаловского
Капитан дальнего плавания Владимир Петров (Дмитрий Нагиев) десять лет назад попал в плен к африканским аборигенам и за это время сделал впечатляющую карьеру, став вождем племени. Новый Робинзон совершенно не помнит о своем прошлом, в котором его ждут жена и сын. После возвращения в родной город он продолжает жить по законам племени (и больше похож на Пятницу), а это значит, что семье будет нелегко вернуть отца в цивилизацию.

Уже на Wink — боевик РЕШАЛА: БРАТ
В продолжении бандитской саги главный герой Каша (Александр Фролов) решает покончить с криминальным прошлым. Но начать новую жизнь в родном городке не так-то просто, к тому же над братом Каши нависла угроза тюрьмы, а подругу вот-вот затянет пагубная зависимость. Кто, если не решала, должен найти выход из этой ситуации? 

С 14 июля — якутская картина ХОЛОДНОЕ ЗОЛОТО 
В центре сюжета, основанного на реальных событиях на Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны, — история банды, грабившей якутские сёла и золотые прииски. Начальнику местного отдела НКВД, старшему лейтенанту Карасёву (Аскалон Павлов) необходимо не только остановить грабежи и ликвидировать бандитов, но и вычислить шпионов, которые связаны с бандой. 

С 29 июля — приключенческая комедия Владимира Котта ДИКАЯ
Действие происходит в наши дни. Начинающая модель Алёна (Таисия Вилкова) знакомится на столичной вечеринке с успешным бизнесменом Егором (Алексей Кравченко). Девушка в двух шагах от мечты — олигарх зовет ее отправиться в Ниццу на личном самолете, но нужно сделать крюк через Якутию. В тайге с Егором происходит таинственный несчастный случай, и Алёна остается одна посреди дикой природы. Ей предстоит игра на выживание — без еды, связи и средств от комаров. 

С 7 июля — драма скандинавского режиссера Йоакима Триера ОСЛО, 31 АВГУСТА
Герой норвежской картины Андерс (Андерс Даниелсен Лье) проходит лечение от наркотической зависимости за городом. В последний день лета он выходит из клиники, чтобы пройти собеседование. Впереди новая жизнь, новая работа и новая свобода. Готов ли Андерс к ним? 

С 1 июля — корейский сериал «Лунный свет»
Многосерийная историческая драма с безупречной картинкой и интригующим сюжетом. Во времена сухого закона судьба сталкивает троих молодых людей: чиновника-карьериста, в чьи обязанности входит поиск нарушителей, девушку из обедневшей благородной семьи, которая занимается продажей алкоголя, и наследного принца, который тайком выбирается из дворца, чтобы выпить. Как выясняется, их связывает не только спиртное, но и опасная тайна из прошлого. 

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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