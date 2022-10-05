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Wink анонсировал премьеры октября 2022 года

Автор: БК

5 октября 2022

«Надвое», «Кукольник» и киноновинки 

C 14 октября —«Кукольник» 
Детективный сериал приглашает зрителя в туманный Петербург. Следователь Антонина Афинская (Ольга Филиппова) хочет отказаться от карьеры и заняться семьей, но между ней и личным счастьем встает серийный маньяк по прозвищу Кукольник. У убийцы особенный почерк: возле каждой жертвы он оставляет куклу. Зачем он делает это? В поисках разгадки Антонина идет на рискованный эксперимент и принимает препарат, который меняет ее сознание.

С 13 октября — ТЕМНЫЕ ОЧКИ
Рим потрясен серией жестоких нападений на молодых эскортниц. Одной из жертв — красавице Диане (Иления Пасторелли) — удается выжить, но, спасаясь от преследования, она попадает в аварию и теряет зрение. Диана пытается приспособиться к жизни во тьме, но темные очки не могут скрыть ее от преследований серийного убийцы. Кто поможет девушке выжить? Режиссер фильма — Дарио Ардженто.

С 15 октября — КЭТ 
Главная героиня фильма Бориса Акопова живет в Москве, недавно родила первенца и оказалась перед выбором: материнство или карьера. Казалось бы, типичная история. Но все не так просто, ведь Кэт работает эскортницей, отец ребенка — один из ее клиентов, а сутенер-работодатель требует отдать долг, который образовался за время декрета. 

С 20 октября — ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
Социально-романтическая комедия, события которой разворачиваются в российской глубинке. Продавщица Лена (Анна Уколова) мечтает о красивой свадьбе и крепкой семье. Вот только ее жених, мигрант Максуд (Парвиз Пулоди), потерял паспорт и чаще проводит время в полицейском участке, чем рядом с любимой женщиной. Лене приходится бороться не только за личное счастье, но и за справедливость. 

С 14 октября — ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
Это четвертая часть истории, снятой по книгам Анны Тодд. Любовь Тессы (Джозефин Лэнгфорд) и Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) проходит новые испытания. Герои взрослеют, открывают жестокие тайны, борются с соблазнами и страстями. Наркотики, обман и семейные трагедии — отношения пары все меньше похожи на сказку. 

С 6 октября — «Детективный синдром»
Комедийно-криминальный сериал рассказывает о сыщике-самоучке. Павел (Аристарх Венес) живет в неполной семье, работает курьером, но чувствует в себе стремление к расследованиям. Потерпев неудачу в поиске причин исчезновения отца, он оказывается втянутым в криминальную историю — у него украли сумку с большими деньгами криминального авторитета. Детективный синдром приводит героя в ходе расследования даже в психиатрическую лечебницу. 

С 13 октября — криминальный боевик БЕЛЫЙ СЛОН 
Бывший морской пехотинец Габриэль Танкреди (Майкл Рукер) служит криминальным силам так же верно, как когда-то своей стране. Но ради спасения Ванессы (Ольга Куриленко) он вынужден нарушить свой собственный кодекс. Ванесса служит в полиции и стала свидетельницей преступления — теперь за ней охотятся люди мафиози Арнольда Соломона (Брюс Уиллис), на которого работает Габриэль. Небольшую роль в картине сыграл также Джон Малкович. 

В октябре — сериал «Надвое» 
В проекте впервые снялись вместе и исполнили главные роли Данила Козловский и Александр Петров, также в проекте сыграли Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Новые серии выходят в Wink по понедельникам.

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