Сервис Wink рассказал об апрельских новинках

Ремейк сериального хита, военное кино и семейные истории

В апреле Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») подготовил киноафишу, в которой подписчиков ждут военные драмы, техасский вестерн с русским шерифом, современная версия одной из самых популярных мексиканских мыльных опер и сериальные премьеры в собственной линейке Wink Originals.

С 30 марта — ПРАВЕДНИК (12+)

Кинопрокатный хит расскажет о подвиге советского офицера Николая Киселева (Александр Яценко), который, рискуя жизнью, осенью 1942 года вывел из оккупированной белорусской деревни Долгиново за линию фронта более 200 евреев. Путь группы измученных стариков, женщин и детей идет сквозь лес, голод и вражеские засады. Эта история долго оставалась в тени других событий тех лет войны.

«Актрисы» (18+)

Сериал Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой, драматическая история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями.

С 31 марта — НАПАДЕНИЕ НА РИО БРАВО (18+)

Актер и продюсер Александр Невский снял настоящий вестерн и исполнил в нем главную роль. 1873 год, Восточный Техас. На маленький приграничный город нападает жестокая банда «Адские гончие». Отпор ей готов дать шериф — русский эмигрант, бывший полковник лейб-гвардии Иван Турчанинов (его и играет Невский). При этом русский шериф — вовсе не вымысел, фильм основан на реальных событиях. А еще он полон отсылок к классике жанра, поэтому зрителей ждут кровопролитные драки, стремительные погони, язвительные диалоги, великолепная техасская прерия и, конечно, торжество правосудия.

С 1 апреля — «Богатые тоже плачут» (18+)

Современный ремейк мексиканской романтической эпопеи 1979 года. Новая версия в четыре раза короче старой — 60 серий против 244-х, но основная сюжетная линия осталась прежней. Красавица Марианна (Клаудия Мартин), девушка из бедной семьи, приезжает в столицу, попадает в богатый дом, а там, конечно, влюбляется в циничного, но неотразимого Луиса Альберто.

С 6 апреля — БЕШЕНСТВО (18+)

Режиссер ЧЕБУРАШКИ Дмитрий Дьяченко снова снял фильм с участием животных, но на этот раз совсем не сказочных. В тайге разгорается эпидемия бешенства среди диких животных. В это время отец привозит своего сына-наркомана в отдаленный охотничий домик (съемки проходили в Алтайском крае), чтобы переждать ломку. Вместе они оказываются в смертельной западне, а вокруг — бешеные волки. Выжить можно только вместе. В фильме снимались Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов, Анна Уколова и другие.

С 7 апреля — ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК (16+).

Главный герой, спортивный тележурналист Егор Тихонов (Никита Ефремов) вступается в уличной драке за девушку. Но почувствовать себя героем не может: эта история все равно заканчивается трагически. Тем не менее, Егор решает посвятить себя помощи другим: становится волонтером в детской больнице, ищет пропавших людей. Его собственная жизнь — работа на телевидении, жена Майя (Ирина Старшенбаум) — все дальше уходит на второй план. Приведет ли Егора эта дорога к осознанию смысла собственного существования?

«Мерзлая земля» (18+)

Сериал о женщине, вступающей в борьбу с системой и обстоятельствами, чтобы спасти от тюрьмы любимого мужчину, которого подозревают в серийных убийствах.

С 9 апреля — ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ СЕМЕЙКА (18+)

Герои этой британской комедии не слишком бескорыстны и хорошо знают, зачем живут. Сестры Мейси (Тони Коллетт) и Саванна (Анна Фэрис) очень рассчитывают на наследство богатой тетушки. Однако, приехав в ее дом, они обнаруживают там и других родственников, а значит, надо не только завоевать доверие тетки, но и очернить в ее глазах слетевшихся на запах денег конкурентов. Благо в каждом есть за что зацепиться, как, например, в герое Дэвида Духовны — стареющем плейбое Дике, чьи приемы флирта вызывающе неуместны. Постепенно дом тетушки превращается в осиное гнездо.

С 20 апреля — НЮРНБЕРГ (16+)

События международного трибунала над верхушкой нацистской Германии давно и подробно изучены историками. В фильме режиссера Николая Лебедева зритель увидит процесс века глазами двух молодых героев — военного переводчика Игоря Волгина (Сергей Кемпо) и бывшей узницы концлагеря Лены (Любовь Аксенова). Рядом с беспристрастным судом над чудовищными преступниками молодые люди переживают драматическую личную историю. Она доказывает, что любовь — главное, что спасает человека, когда мир находится на грани расчеловечивания.

Также в видеосервисе уже доступны все эпизоды сериала «Фишер» (18+). Фанаты жанра «тру-крайм», которые ждали полной коллекции эпизодов, смогут провести выходные, наблюдая за расследованием истории серийного убийцы, наводившего ужас на Подмосковье в конце 1980-х годов.