Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках декабря

Пятый сезон «Трудных подростков», новые серии «Слова пацана», комедия о говорящем коте и другое

Главная декабрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Wink – пятый и финальный сезон «Трудных подростков». Шоу, в котором к основному актерскому составу присоединились Дарья Верещагина и Ингрид Олеринская, дебютирует на сервисе с 14 декабря.

Кроме того, зрителей стриминга ждет комедийный сериал «Котострофа» о хитром говорящем коте, заключительные серии криминальной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», спортивная драма ЛЕГЕНДА О САМБО и многое другое.

Только на Wink

Уже на сервисе:

«Котострофа» (комедия, реж. Урал Сафин)

В центре повествования истории — хитрый рыжий кот, который живет сам по себе. Только вот в его уютный кошачий мир внезапно врывается целая семья незваных квартирантов. Мягковы и сами не рады такому соседству и надеются избавиться от кота. Но случай меняет их настрой, а заодно наделяет способностями понимать, о чем мяукает кот. Найдут ли все жители квартиры общий язык друг с другом или теперь их быт окончательно потерпит котострофу?

С 14 декабря:

«Трудные подростки», 5-й сезон (драма, реж. Николай Рыбников)

В пятом сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева, который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалев и ребята — злейшие враги. Удастся ли им воспользоваться шансом покинуть центр трудных подростков без своего наставника? Смогут ли они простить друг друга?

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (драма, реж. Жора Крыжовников)

новые серии – 7, 14, 21 декабря

В центре истории – 14-летний Андрей из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе и живет с мамой и маленькой сестрой. Чтобы защитить себя от прессинга ровесников, он заводит дружбу с «пацанами». Случайный знакомый Марат становится проводником Андрея и зрителя в сложноустроенный пацанский мир. Разборки с другими «улицами», дискотеки, видеосалоны, первая любовь и первые потери, верность и предательство становятся правдивой картиной о потерянном поколении и 80-х. Сериал показывает, как «улица» шаг за шагом разрушает жизни и самих ребят, и их близких. Расплата и разочарование неизбежны, но за безвременьем и черной полосой придет осознание, понимание простых истин и смыслов, мечты о новой жизни, путь к которой окажется долгим и чрезвычайно сложным.

Также на сервисе

С 14 декабря:

ЛЕГЕНДА О САМБО (спортивная драма, реж. Андрей Богатырев)

Фильм, основанный на реальных событиях, возвращает зрителей в 1936 год, когда это единоборство только зарождалось. Два мастера боевых искусств с совершенно разным опытом буквально одержимы идеей создания национальной борьбы. Василий Ощепков с детства обучался искусству дзюдо в Японии, а Виктор Спиридонов прошел русско-японскую войну и сам разрабатывает приемы для самообороны. Соревновательный азарт, напряженные поединки, неожиданные повороты судьбы и непростой исторический фон — так рождалось искусство самообороны.

С 15 декабря

ГАРДЕМАРИНЫ 1787. ВОЙНА (историческая драма, реж. Светлана Дружинина)

Избежать военного конфликта не удалось, Турция направила свои войска к Крыму. Защищать страну отправляются гардемарины под начальством самого Александра Суворова.

С 16 декабря:

ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ. КРУГОСВЕТКА (анимационный, реж. Лоран Брю, Янник Мулен, Бенуа Сомвиль)

Это продолжение французской франшизы о том, как команда разношерстных животных защищает любимые джунгли от разных напастей. Руководит ею пингвин Морис, и в этот раз он ведет друзей в кругосветное путешествие, чтобы повернуть время вспять и не дать врагам уничтожить родные места до начала сезона тропических ливней.

СУПЕРМОЗГ (анимационный, реж. Пол Мейер, Герхард Пэйнтер)

Школьник Норман так сильно верит существование внеземных цивилизаций, что однажды и правда устанавливает контакт с инопланетянами. Вот только пришли космические путешественники на Землю не с добрыми намерениями: в поисках новых источников разума они собираются захватить планету. Норману предстоит включить мозг, чтобы придумать, что противопоставить межгалактическому Супермозгу.

С 21 декабря:

ПАПА, НЕ ЗВЕЗДИ! (комедия, реж. Эммануэль Жилибер)

Непутевый Али пытается наладить отношения с 8-летней дочерью, которая после развода родителей живет с мамой. Получается не очень, ведь порадовать или удивить ребенка ему нечем. Даже работа у него самая обычная, он — курьер. Но однажды обычный доставщик еды получает необычный заказ и попадает на борт международной космической станции. Случай мгновенно делает его звездой для всего мира и героем для дочки. Но как теперь вернуться с небес на землю?

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых:

– НЕФАРИУС

– «Самбо — территория духа»

Фото: кадр со съемок сериала «Трудные подростки»