Wink представил обновления библиотеки в сентябре 2022 года

Китайский блокбастер, отечественные новинки и сериальные премьеры

С 8 сентября — НАХИМОВЦЫ

Военно-морская комедия двух близнецах-братьях (их сыграли реальные близнецы — Даниил и Никита Ходуновы) из семьи потомственных моряков. Отец мечтает, что и они продолжат семейную династию и поступят в Нахимовское училище. Но жажда денег и веселья приводит братьев в плохую компанию. Выпутаться из передряг им поможет только родное училище и взрослые моряки в исполнении Сергея Гармаша и Андрея Мерзликина.

С 15 и 22 сентября соответственно — БИТВА НА ОЗЕРЕ и БИТВА НА ОЗЕРЕ 2

Китайские эпические военные кинофильмы, основанные на реальных событиях. Начало 1950-х — Китай, опасаясь приближения американских войск, вступает в корейскую войну. Здесь тоже в центре истории два брата (только не близнецы), которые становятся участниками одного из ключевых эпизодов войны — битвы при Чосинском водохранилище. Сюжет второго фильма завязан на сражении за мост «Водяные ворота» на перевале Фунчалин.

С 15 сентября — ПАПА ПОНЕВОЛЕ

Семейная новогодняя комедия, снятая в Казахстане. Главный герой 31 декабря пытается скрыться от полиции и случайно оказывается в квартире с двумя шустрыми ребятами. Они именно в этот момент загадали желание, чтобы в их семье появился папа. Хочешь не хочешь, а новогоднее чудо должно сбыться.

С 15 сентября — ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК

Комедийная анимационная лента показывает путь к славе бравого пса Хэнка. Его стремление стать великим воином-самураем до поры до времени в городе кошек никто не воспринимает всерьез. Но однажды городу грозит исчезновение в результате нападения пушистых ниндзя, и вся надежда только на Хэнка. Псу в самые короткие сроки предстоит овладеть боевыми искусствами.

С 22 сентября — ОГОРОД

Две сестры живут обычной жизнью далеко от Москвы. Старшую сестру Зою играет Валентина Теличкина, младшую Эллу — Ольга Лапшина. У Зои большая сердечная радость — роман в санатории для сердечников (дебют в кино курского артиста Юрия Кутафина). Но главным героем фильма режиссера из Брянска Ларисы Садиловой стала провинция — добрая и смешная, но совсем не идеализированная. В других ролях — Раиса Рязанова, Мария Семенова, Анна Денежкина.

С 22 сентября — БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ

В 1960-е эмигранты-киприоты азартно спускали на покер в лондонском клубе «Беспредельщики» все свои заработки. Три приятеля из-за неосторожного поступка становятся мишенью безжалостного «коллектора» Уилларда Греба (Винни Джонс). В истории не обошлось без красотки (на нее запал один из приятелей), которая сорвала крупный куш.

С 1 сентября — ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС

Смертельный диагноз сводит в одной больничной палате две абсолютные противоположности — тихоню Руди (Ян Йозеф Лиферс) и разгильдяя Мартина (Тиль Швайгер). Учитывая неутешительные прогнозы, они решают оторваться по полной — угнать машину с деньгами, отправиться на море, напиться текилы… Скоро в Wink появится эксклюзивная версия ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС — в правильном переводе Дмитрия Пучкова (Гоблина).

В сентябре — «Единственный»

Три неизлечимо больных женщин вместе проводят время в хосписе. За короткий оставшийся срок они решают избавиться от одного плохого человека. Но рядом с криминалом найдется место и романтике: появится тот самый единственный, встречи с которым стоило ждать всю жизнь.

Также 2 сентября в Wink стартует медицинско-драматический сериал «Нулевой пациент» (18+), события которого разворачиваются в Калмыкии 1988 года. С 9 сентября стартует молодежная драма о правонарушителях в экстремальных условиях «Стая». 10 сентября станут доступны первые серии мистического приморского детектива «Русалки». Также 15 сентября выйдет пятый сезон сериала «Рассказ служанки» (по подписке more.tv).

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