«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам четвертого квартала 2023 года

Общая выручка компании период с октября по декабрь составила 249,6 млрд рублей

«Яндекс» представил отчетность за четвертый квартал 2023 года. Согласно опубликованным данным, общая выручка компании за период с октября по декабрь прошлого года увеличилась на 51% год к году и составила 249,6 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль – 11,8 млрд.

По итогам 2023 года общая выручка «Яндекса» составила 800,1 млрд, что на 53% превышает результат 2022-го (521,7 млрд).

Выручка в сегменте «Плюс и развлекательные сервисы», куда входят единая подписка на сервисы «Яндекс Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша», «Букмейт», а также продюсерский центр «Плюс Студия», составила 20,6 млрд рублей, что на 72% выше аналогичного показателя прошлого года.

Рост обусловлен увеличением доходов от продаж подписки «Яндекс Плюс» (67% год к году) на фоне роста общего числа платящих подписчиков и перехода на единый семейный тариф «Плюс Мульти». Общая выручка в сегменте за 2023 год составила 66,9 млрд рублей (31,8 млрд в 2022-м).

Число платящих подписчиков «Плюса» достигло 30,4 млн человек, что на 58% больше, чем было на конец четвертого квартала 2022 года.

Скорректированный показатель EBITDA остается положительным третий квартал подряд и достиг 0,3 млрд рублей по сравнению с убытком 0,6 млрд в прошлом году.

Как отмечается в отчете, возможность прогнозирования по-прежнему остается ограниченной из-за сохраняющейся высокой степени неопределенности в отношении геополитических и макроэкономических событий в будущем.