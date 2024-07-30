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«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам второго квартала 2024 года

Автор: БК

30 июля 2024

Общая выручка компании за период с апреля по июнь составила 249,3 млрд рублей

«Яндекс» представил отчетность за второй квартал 2024 года. Согласно опубликованным данным, общая выручка компании за период с апреля по июнь увеличилась на 37% год к году и составила 249,3 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль – 22,7 млрд.

Выручка в сегменте «Плюс и развлекательные сервисы», куда входят единая подписка на сервисы «Яндекс Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша», «Букмейт», а также продюсерский центр «Плюс Студия», составила 22,1 млрд рублей, что на 43% выше аналогичного показателя прошлого года.

Рост обусловлен увеличением доходов от продаж подписки «Яндекс Плюс» (41% год к году) на фоне роста общего числа платящих подписчиков и увеличения проникновения дополнительных опций к подписке.

Число подписчиков «Плюса» достигло 33,7 млн, что на 43% больше, чем было на конец второго квартала 2023 года.

Скорректированный показатель EBITDA во втором квартале 2024 года составил 0,3 млрд рублей, тогда как во втором квартале 2023 года он составлял 1,8 млрд рублей. Это связано с инвестициями в продвижение контента, а также увеличением расходов на персонал и маркетинг.

Напомним, что 15 июля компании МКПАО «Яндекс» и нидерландская компания Yandex N.V. сообщили о том, что завершили реструктуризацию бизнеса. Нидерландская компания полностью вышла из состава акционеров группы, а до 31 июля Yandex N.V. прекратит использовать бренды Яндекса.

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