«Яндекс» опубликовал отчет по итогам второго квартала 2022 года

Компания показала рост выручки на 45% год к году

«Яндекс» представил финансовые результаты по итогам второго квартала 2022 года. Общая выручка компании выросла на 45% год к году, до 117,7 млрд рублей. Также на 22% увеличилась рекламная выручка до 48,4 млрд рублей. При этом чистая прибыль за квартал составила 13,1 млрд рублей против скорректированного убытка в 8,1 млрд в первом квартале этого года.

Кроме того, компания сообщила о росте количества подписчиков «Плюса» до 13,7 млн, что на 53% больше год к году). Выручка в бизнес-сегменте «Плюса и развлекательных сервисов», куда входят «Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша», «Яндекс Студия», выросла на 50%, до 6,1 млрд рублей.

Также увеличилось количество смотрящих подписчиков «Кинопоиска», которое по итогам второго квартала 2022 года составляет 6,2 млн. В конце первого квартала база видеосервиса составляла 5,8 млн смотрящих подписчиков.