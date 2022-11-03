«Яндекс» представил финансовый отчет за третий квартал 2022 года

«Кинопоиск» увеличил базу смотрящих подписчиков на 400 тысяч аккаунтов

Выручка «Яндекса» увеличилась на 46% год к году, до 133,2 млрд рублей. Соответствующие данные компания опубликовала в финансовой отчетности по итогам третьего квартала 2022 года. При этом скорректированная чистая прибыль «Яндекса» составила 5 млрд рублей против 13,1 млрд рублей во втором квартале 2022-го.

Число подписчиков «Яндекс Плюса» также выросло — на 53%, до 15,8 млн аккаунтов. Для сравнения, по итогам минувшего квартала их количество составляло 13,7 млн. В частности «Кинопоиск» нарастил базу смотрящих подписчиков до 6,6 млн против 6,2 млн аккаунтов во втором квартале 2022-го.

Кроме того, выручка сегмента «Плюс и Развлекательные сервисы», куда входят «Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша», «Яндекс Студия», выросла на 81%, до 7,8 млрд рублей.