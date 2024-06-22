top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Владимир Путин подписал закон о блокировке зеркал пиратских сайтов

Владимир Путин подписал закон о блокировке зеркал пиратских сайтов

Автор: Илья Кувшинов

22 июня 2024

Закон, за исключением некоторых положений, вступает в силу с 22 июня.

Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Роскомнадзору полномочий Минцифры по ограничению доступа к зеркалам заблокированных пиратских сайтов. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Ожидается, что процедура по блокировке запрещенных порталов сократится до двух дней. Помимо этого, закон предполагает запрет на выдачу сведений о зеркалах на всех поисковых сервисах, в том числе зарубежных.

Закон, за исключением некоторых положений, вступает в силу со дня опубликования.

Фото: официальный сайт Президента России

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Восточное золото: анализ киноиндустрии Дальнего Востока
Подробнее
Сергей Урсуляк займется многосерийной экранизацией романа «Война и мир»
Подробнее
Сарик Андреасян снимет полнометражный фильм по роману «Война и мир»
Подробнее
«Дэдпул и Росомаха» может поставить рекорды еще на старте
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 10–16 июня 2024 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: пиратский релиз «Головоломки 2» возглавил прокат
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» представил жюри
Подробнее
Касса России: «10 жизней» вырвали победу у «Непослушников»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «10 жизней» борется за первую строчку с «Непослушниками»
Подробнее
В Москве прошла XI церемония вручения премии АПКиТ
Подробнее
СПбМКФ открыл аккредитацию участников
Подробнее
Международная касса: «Головоломка 2» начала свой прокат в 38 странах
Подробнее
CineEurope 2024: Презентация Universal Pictures
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Три богатыря» опережают «Смешариков», а «Тур с Иванушками» – «Непослушников»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 20–23 июня 2024 года
Подробнее
В Москве состоялся спецпоказ аниме «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки
Подробнее
CineEurope 2024: Презентация Sony Pictures
Подробнее
Жора Крыжовников возглавит жюри кинофестиваля «Маяк»
Подробнее
Cтартовал VI фестиваль сериалов «Пилот»
Подробнее
«Яндекс» вложит 100 млрд рублей в покупку и создание контента
Подробнее