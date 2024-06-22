Владимир Путин подписал закон о блокировке зеркал пиратских сайтов

Закон, за исключением некоторых положений, вступает в силу с 22 июня.

Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Роскомнадзору полномочий Минцифры по ограничению доступа к зеркалам заблокированных пиратских сайтов. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Ожидается, что процедура по блокировке запрещенных порталов сократится до двух дней. Помимо этого, закон предполагает запрет на выдачу сведений о зеркалах на всех поисковых сервисах, в том числе зарубежных.

Закон, за исключением некоторых положений, вступает в силу со дня опубликования.

Фото: официальный сайт Президента России