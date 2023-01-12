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Заявление БК по поводу сборов фильма «Аватар: Путь воды» в российском прокате

Автор: БК

12 января 2023

Редакция будет учитывать сборы в рамках так называемого «предсеансового обслуживания»

Уважаемые читатели! 

В течение 2022 года редакция «Бюллетеня Кинопрокатчика» публиковала сборы короткометражных фильмов, выпущенных без участия прокатчиков (ВИЖУ, БЫСТРЫЕ СВИДАНИЯ и др.). Мы не делали акцент на том, что цифры их сборов не имеют никакого отношения к названным произведениям — при всем уважении к их создателям. Мы, разумеется, отдавали себе отчёт, что эти короткие метры кинотеатры показывают в рамках так называемого «предсеансового обслуживания». За ними скрывались показы ЧЕРНОГО АДАМА, ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ и других голливудских блокбастеров, правообладатели которых ушли из России в марте 2022 года. 

В январе 2023 года стало понятно, что дальше игнорировать наличие теневого проката голливудских фильмов в стране невозможно. БК всегда был про точность и однозначность формулировок — цифры должны говорить сами за себя. По состоянию на 12 января 15:30 мск, в топ-10 самых кассовых фильмов четверга вошли четыре короткометражки — КОММЕНТАТОР (6,729 млн рублей), ТРИ ДОБРЫХ ДЕЛА (6,442 млн), ВИЖУ (2,936 млн) и БЫСТРЫЕ СВИДАНИЯ (2,416 млн). В топ-20 также вошли фильмы МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ, ПРО МАМУ, МИТИНГ ON/OFF и УШЛА ПО-ЧЕХОВСКИ. Разумеется, за этими картинами стоят сборы фэнтези Джеймса Кэмерона АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ

В связи со сложившейся ситуацией БК принял решение в ближайшие недели суммировать сборы этих коротких метров и в своих материалах обозначать эту сумму как кассу фильма АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ. Такое изменение позволит БК получить более точную картину теневого проката и отечественного кинопроката в целом. Подчеркнем, что ЕАИС остается точным и единственным инструментом для мониторинга состояния кинопроката.

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