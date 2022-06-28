Кинофестиваль «Зеркало» объявил даты проведения

Смотр традиционно пройдет в Ивановской области

XVI Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» пройдет с 22 по 27 июля в городах Ивановской области. В конкурсную программу войдут фильмы из Франции, Индии, Греции, Сербии, Колумбии, Казахстана и других стран. Программа смотра будет анонсирована 7 июля. Также в Москве пройдут спецпоказы фестиваля.

В Иванове кинопоказы пройдут на новых площадках: в арт-резиденции на ивановском ж/д вокзале и в кинозале Музейно-выставочного центра. Кроме того, в рамках фестиваля будут работать выставки, арт-проекты и книжный магазин «Порядок слов». Также 22 июля в рамках смотра на главной площади Юрьевца, родного города Андрея Тарковского, пройдет торжественный вечер к 90-летию режиссёра.

В этом году фестиваль представляет цикл юбилейных мероприятий к 90-летию Андрея Тарковского. Так, в июле программа «Тарковский 90», в которую входят фильмы мастера (от студенческих работ до последних фильмов), а также различные документальных фильмов о его жизни и творчестве, будет показана в объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино», а также в ряде других российских кинотеатров. На сайте tarkovsky90.ru доступно расписание всех событий юбилейного года.