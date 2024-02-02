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В разработку запущен байопик о Владимире Жириновском

Автор: Илья Кувшинов

2 февраля 2024

Режиссером проекта выступит Александр Баранов

Режиссер комедии ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ! и соавтор ИГЛЫ с Виктором Цоем планирует снять байопик о политике Владимире Жириновском. Александр Баранов подтвердил эту информацию в разговоре с РИА Новости.

«Об актерах говорить пока рано – проект только начинается, сценарий готовится», – отметил он.

Более подробной информации о грядущей картине пока нет.

Жириновский начал свою политическую деятельность еще в студенческие годы. В 1990 году он стал председателем ЛДПР и более 30 лет оставался бессменным лидером партии. Политик, который всегда отличался своими громкими высказываниями и эксцентричностью, скончался в апреле 2022 года.

Фото: официальный сайт Государственной Думы

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