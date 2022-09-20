Фестиваль авторского кино «Зимний» открыл прием заявок

В этом году смотр пройдет в Москве со 2 по 8 декабря

Показы состоятся в кинотеатрах «Художественный» и «Москино Космос». К участию в конкурсной программе принимаются заявки игровых полнометражных российских фильмов продолжительностью не менее 60 минут, снятых в 2021-2022 гг. Картину необходимо прислать до 20 октября по электронному адресу otbor@zimnyfest.ru.

В рамках смотра, помимо главного приза, будут вручены награды за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую и женскую роль, лучшее визуальное решение.

Продюсеры фестиваля — кинопродюсер Максим Королев и гендиректор киносети «Москино» Наталья Мокрицкая. В качестве учредителей выступают Минкультуры РФ, «Москино» и «Кинокомпания Альянс».