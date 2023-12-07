Кинофестиваль «Зимний» раздал награды
Автор: БК
7 декабря 2023
Лучшим фильмом была названа лента «Панические атаки» Ивана И. Твердовского
7 декабря в Москве завершился 2-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний».
Жюри под руководством медиаменеджера Софьи Митрофановой вручило главный приз основного конкурса ленте Ивана И. Твердовского ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ.
Полный список победителей• Главный приз – ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ, реж. Иван И. Твердовский
• Лучшая режиссура – Николай Корякин (ТИМИР)
• Лучшая мужская роль – Сергей Двойников (ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ, реж. Иван И. Твердовский)
• Лучшая женская роль – Полина Цыганова (110, реж. Илья Михеев)
• Лучший сценарий – Татьяна Загдай (ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА!, реж. Александра Лупашко)
• Лучшее визуальное решение – Алексей Зайков (110, реж. Илья Михеев)
• Диплом жюри с формулировкой «За рассуждение на сложную тему» – БЕЛОЙ ДОРОГИ!, реж. Элла Манжеева
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