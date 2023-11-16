Фестиваль авторского кино «Зимний» объявил программу
Автор: БК
16 ноября 2023
В нее вошли восемь российских кинопремьер
Стала известна конкурсная программа 2-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.
В нее вошли восемь российских кинопремьер, снятых в 2022-2023 годах:
– 110, реж. Илья Михеев
– БЕЛОЙ ДОРОГИ!, реж. Элла Манжеева
– ВЕРА, реж. Ира Волкова
– ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ, реж. Иван И. Твердовский
– ПОЕДЕМ С ТОБОЙ В МАКАО, реж. Роман Михайлов
– СЛОМЯ ГОЛОВУ, реж. Евгений Григорьев
– ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА!, реж. Александра Лупашко
– ТИМИР, реж. Николай Корякин
Площадками фестивальных показов станут кинотеатр «Художественный» и кинотеатры сети «Москино».
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