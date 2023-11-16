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Фестиваль авторского кино «Зимний» объявил программу

Автор: БК

16 ноября 2023

В нее вошли восемь российских кинопремьер

Стала известна конкурсная программа 2-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.

В нее вошли восемь российских кинопремьер, снятых в 2022-2023 годах:

110, реж. Илья Михеев
БЕЛОЙ ДОРОГИ!, реж. Элла Манжеева 
ВЕРА, реж. Ира Волкова 
ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ, реж. Иван И. Твердовский 
ПОЕДЕМ С ТОБОЙ В МАКАО, реж. Роман Михайлов 
СЛОМЯ ГОЛОВУ, реж. Евгений Григорьев
ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА!, реж. Александра Лупашко
ТИМИР, реж. Николай Корякин 

Площадками фестивальных показов станут кинотеатр «Художественный» и кинотеатры сети «Москино».

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