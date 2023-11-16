Фестиваль авторского кино «Зимний» объявил программу

В нее вошли восемь российских кинопремьер

Стала известна конкурсная программа 2-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.

В нее вошли восемь российских кинопремьер, снятых в 2022-2023 годах:

– 110, реж. Илья Михеев

– БЕЛОЙ ДОРОГИ!, реж. Элла Манжеева

– ВЕРА, реж. Ира Волкова

– ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ, реж. Иван И. Твердовский

– ПОЕДЕМ С ТОБОЙ В МАКАО, реж. Роман Михайлов

– СЛОМЯ ГОЛОВУ, реж. Евгений Григорьев

– ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА!, реж. Александра Лупашко

– ТИМИР, реж. Николай Корякин

Площадками фестивальных показов станут кинотеатр «Художественный» и кинотеатры сети «Москино».