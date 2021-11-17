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Объявлен лонг-лист премии «Золотой орел»

Автор: Виолетта Палий

17 ноября 2021

Церемония награждения состоится 28 января 2022 года

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявляет лонг-лист Национальной Премии в области кинематографии «Золотой орел». В этом году Национальная кинонаграда отмечает свое 20-летие – впервые премия была вручена в 2002 году. ХХ Торжественная Церемония вручения Премий «Золотой Орел» состоится 28 января 2022 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».

C этого года добавлена номинация «Лучший сериал онлайн-платформы», а категория «Лучший ТВ сериал» будет объединена в единую номинацию без указания количества серий. Также в этом году упраздняется номинация «Лучший зарубежный фильм в российском прокате». С этого года председателем Экспертного совета станет киножурналист, ведущий программы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев.

В список вошли: ДЕЛО Алексея Германа-мл., КУПЕ НОМЕР 6 Юхо Куосманена, НУУЧЧА Владимира Мункуева, ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ Кирилла Серебренникова, СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ Михаила Локшина и множество других картин. 

Полный лонг-лист доступен на официальном сайте премии: https://kinoacademy.ru/upload/LONG_LIST_2021.pdf.
По итогам первого тура голосования будет определен шорт-лист премии. 

На соискание Премии за 2021 год рассматриваются:
• отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года (а также все фильмы предшествующего года, которые по тем или иным причинам не были рассмотрены на соискание премии по итогам 2020 года);
• телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период с 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года.

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