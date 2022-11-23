VI Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон» анонсировал программу
Смотр пройдет с 28 ноября по 11 декабря
VI Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон» представил свою программу игровых, документальных и короткометражных работ со всего мира, а также фильмы, снятые в разных регионах России. Смотр пройдет с 28 ноября по 11 декабря 2022 года в городе Анадырь (Чукотский автономный округ), открытие фестиваля состоится 5 декабря.
В международном конкурсе полнометражных фильмов будет представлено 12 работ. В короткометражной секции покажут 15 документальных и 15 игровых картин. На смотре также представят специальную конкурсную программу региональных фильмов «Киновзлёт!», в которую в этом году вошли 12 картин. Фестиваль также включает в себя внеконкурсную и деловую программы, мастер-классы, спектакли.
Лауреата гран-при «Большой Золотой Ворон» выберут зрители, остальные призы распределит жюри. Оценивать полнометражные фильмы будут казахстанский продюсер, эксперт в области маркетинга и дистрибуции Анна Дармодехина, российский режиссер, лауреат главной премии Русского географического общества, директор радио «Русская Арктика» Ольга Стефанова, продюсер, режиссер, сценарист из Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев, китайский издатель и медиа-менеджер Му Пин, педагог и специалист по чукотскому языку и культуре Григорий Ранаврольтын. Председателем жюри станет российский актер, режиссер и продюсер Василий Мищенко.
Лучшие короткометражные картины выберут актер Иван Соловьев, продюсер Татьяна Османская, оператор Владимир Политик, руководитель региональной общественной организации «Чычеткин Вэтгав» — «Родное Слово» Виктория Кавры. Председателем жюри выступит президент Гильдии продюсеров Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ:
• Run, Woman, Run/Беги, женщина, беги (игр., 2021, Канада, реж. Зои Хопкинс, 100 мин.)
• Все ненавдят Йохана (игр., 2021, Норвегия, реж. Халлвар Витсё, 89 мин.)
• Белый ангел тундры (игр., 2021, Россия (Якутия), реж. Александр Лукин, 73 мин.)
• Плакать нельзя (игр., 2022, Россия, реж. Наталья Назарова, 125 мин.)
• Велга (игр., 2022, Россия, реж. Анастасия Нечаева, 84 мин.)
• На выдохе (игр., 2021, Россия, реж. Ринат Махмудов, 102 мин.)
• Are You Icelandic/А ты - исландец? (док., 2021, Исландия, реж. Магнеа Бьёрк Валдимарсдоттир, 63 мин.)
• Жили двенадцать разбойников (док., 2021, Россия, реж. Светлана Стасенко, 60 мин.)
• Огонь (док., 2022, Россия, реж. Анна Яновская, 85 мин.)
• Свобода в квадрате (док., 2022, Россия, реж. Анастасия Зверькова, 66 мин.)
• Не хороните меня без Ивана (игр., 2022, Россия, реж. Любовь Борисова, 123 мин.)
• Оторванные (неигр., 2022, Россия, реж. В. Кривов, 60 мин)
КОНКУРС ИГРОВЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ:
• Человек (2021, Россия, реж. Андрей Берченко, 9 мин.);
• Невесомость (2021, Россия, реж. Иван Соснин, 24 мин.);
• Я помню (2022, Россия, Ваге Микаелян, 24 мин.);
• Девушка с косой (2022, Россия, реж. Иван Харатьян, 14 мин.);
• Уличный поэт (2021, Казахстан, реж. Самгар Рахим, 29 мин.);
• Акклиматизация (2021, Россия, реж. Кристина Ширинова, 13 мин.);
• На Шелковом пути (2021, Узбекистан, реж. Шерзод Назаров, 15 мин.);
• Тепловая смерть вселенной (2021, Россия, реж. Евгений Бурак, Игорь Багатурия, 20 мин.);
• Кресло (2022, Россия, реж. Александра Шишова, 29 мин.);
• Убийца (2021, Россия, реж. Виктор Салимьянов, 25 мин.);
• Санки (2021, Узбекистан, реж. Суҳроб Кадиров, 15 мин.);
• Гильза (2021, Россия, реж. Динара Абдрашитова, 24 мин.);
• Кыз (2022, Россия (Удмуртия), реж. Мария Чернавина, 30 мин.);
• Клюква Сталина (2022, Россия (Башкортостан), реж. Руслан Римович, 20 мин.);
• Молодой (2021, Россия, реж. Леонид Гардаш, 15 мин.)
КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ:
• Птицелов (2021, Россия, реж. Дмитрий Завигельский, 39 мин.);
• Выход (2022, Россия, Великобритания, реж. Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева, 25 мин.);
• Дети войны (2021, Россия (Якутия), реж. Сардаана Барабанова, 37 мин.);
• На дне (2022, Кыргызстан, реж. Тамара Кубаева, 23 мин);
• Мээрман (2021, Кыргызстан, реж. Айкол Нурланбек уулу, 18 мин.);
• Ладно, хорошо. Пинега (2021, Россия, реж. Саша Кулак, Юля Курмангалина, 23 мин.);
• Озера России. Светлояр (2021, Россия, реж. Андрей Титов, 26 мин.);
• Карьер (2020, Россия, реж. Дмитрий Каргаполов, 22 мин.);
• Путевка в жизнь (2021, Россия, реж. Ангелина Карпова, 17 мин.);
• Полевые цветы (2022, Россия, реж. Андрей Бутузов, 16 мин.);
• Прикамская Мать Тереза (2020, Россия, реж. Никита Иконников, 26 мин.);
• Смотреть за горизонт (2020, Россия, реж. Екатерина Кутеко, 36 мин.);
• На земле (2022, Россия (Таврида), реж. Валентина Князькова, 13 мин.);
• Как я стал бесермянином (2020, Россия, реж. Саша Воронов, 24 мин.);
• Дом, где вас ждут (2022, Россия, реж. Гульнара Хазеева, 21 мин.);
КОНКУРС РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ «КИНОВЗЛЕТ!»:
• Науканские напевы (док., 2022, Россия, реж. Ирина Калюжная, 10 мин.);
• Эргырон (док., 2022, Россия, реж. Элина Курицына, 11 мин.);
• Компромат (игр., 2022, Россия, реж. Никита Березняков, 13 мин.);
• Простой фильм (игр., 2022, Россия, реж. Омрын Руванто, 1 мин.);
• Тёмное солнце (игр., 2022, Россия, реж. Ольга Пахомова, 12 мин.);
• День на любовь (игр., 2022, Россия, реж. Ирина Чебакова, 9 мин.);
• Алло (игр., 2022, Россия, реж. Иван Семиклетов, 8 мин.);
• Сказка для Алисы (игр., 2022, Россия, реж. Марта Сизикова, 12 мин.);
• Ыттыкей (игр., 2022, Россия, реж. Сергей Гавриленко, 9 мин.);
• Савелий (игр., 2022, Россия, реж. Михаил Макушин, 12 мин.);
• Там, где ждут Солнце (док., 2022, Россия, реж. Вячеслав Вельвун, 16 мин.);
• Что мы делаем в селе (игр., 2022, Россия, реж. Станислав Нагаткин, 6 мин.).
ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИЯ СОЛНЦА»:
• Звезды мне укажут путь (игр., реж.Филипп Абрютин, 2022 год, Россия, 105 мин.)
• Далекие близкие (игр.,реж. Иван Соснин, 2022 год, Россия, 89 мин.);
• Нахимовцы (игр.,реж. Олег Штром, 2021 год, Россия, 87 мин.);
• Вне зоны доступа (игр.,реж. Анна Курбатова, 2020 год, Россия, 92 мин.);
• Межсезонье (игр.,реж. Александр Хант, 2021 год, Россия, 108 мин.).
• Артек. Большое путешествие (игр.,реж. Карен Захаров, Армен Ананикян, 2021 год, Россия, 105 мин.)
• Страна Саша (реж. Юлия Трофимова, 2022, Россия, 82 мин.)
ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКАЗА:
• Байгал (игр.,реж. Ильдар Ягафаров, 2018 год, Россия, 81 мин.);
• Отряд Таганок (игр.,реж. Айнур Аскаров, 2020 год, Россия, 90 мин.)
ПРОГРАММА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ:
• Не Иван или как приручить Богатыря (игр., 2021 год, Россия, реж. Денис Шаблий, 23 мин.);
• Реставратор (неигр., 2021 год, Россия, реж. Ирина Чумакова, 20 мин.);
• И один в поле воин (неигр., 2021 год, Россия, реж. Альберт Самойлов, 30 мин.);
• Милюта (неигр., 2021 год, Россия, реж. Даниил Демичев 12 мин.);
• Один день на русском Севере (неигр., 2021, Россия, реж. Тася Спектор, 10 мин.);
• Саха Тыла (неигр., 2021, Россия, реж. Максим Томаш, 31 мин.);
• Переезд (неигр., 2021, Россия, реж. Олеся Лоскова, 20 мин.);
• Звездопад (игр., 2022, Россия, реж. Мария Морозова, 21 мин.);
• Капитан и Пинагор (неигр., 2022, Россия, реж. Кристина Бородина, 11 мин.);
• Цена вопроса (игр., 2022, Россия, реж. Григорий Шаханов, 10 мин.);
• Сердце (игр., 2022, Россия, реж. Анна Цедрик 13 мин.)
АНИМАЦИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (6+):
• История изучения Арктики и Антарктики, 5 мин. 44 сек., 2021, реж. Юра Богуславский, Студия БФМ;
• Задворье, 6 мин. 28 сек., 2021, реж. Анастасия Каморина, Мария Максимова, НИУ ВШЭ;
• Дорога тысячи ворот, 6 мин. 12 сек., 2021, реж. Варвара Объедкова, ВГИК;
• Холодает, 3 мин. 35 сек., 2021, реж. Дарья Рузанова, СПбГИКиТ;
• Подружки, 4 мин. 9 сек., 2021, реж. Наталья Абрамова, ВГИК;
• Снег идёт, 2 мин., 2021, реж. Нина Бисярина, АО «Киностудия «Союзмультфильм»;
• Мамина пуговка, 6 мин., 2021, реж. Анна Крицкая, Студия «А фильм»;
• Про щелпов, 5 мин. 38 сек., 2021, реж. Сергей Айнутдинов, ГАУК СО «Инновационный Культурный центр»;
• Маруська, 4 мин. 48 сек., 2021, реж. Людмила Смоляр, ВГИК;
• Айога, 4 мин. 13 сек., 2020, реж. Мария Ермакова;
• В поисках черного дракона, 5 мин. 19 сек., 2022, реж. Анастасия Бондаренко, Студия «Зеленый камнеежки»;
• Арктические байки, 10 мин., 2020, реж. Григорий Малышев, Студия «Урал-Синема».
АНИМАЦИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ (0+):
• Заполярная сказка, 4 мин. 53 сек., 2020, реж.Татьяна Панова, Hunters Animation Studio;
• Крылья для друга, 3 мин., 2020, реж. Михаил Алдашин, Константин Арефьев, АО «Киностудия «Союзмультфильм»;
• Искра, 2 мин. 8 сек., 2021, реж. Валентина Набиулина, УрГАХУ;
• Первый гром, 5 мин., 2017, реж. Анастасия Мелихова, Студия «А фильм»;
• Почему у белого медведя нос черный, 3 мин. 17 сек., 2021, реж. Екатерина Митрофанова, ВГИК;
• Рысь в городе, 6 мин. 50 сек., 2019, реж. Нина Бисярина, Folimage;
• Дети Арктики, 24 мин. 21 сек., 2021, реж. Оксана Александрова, АНО «Центр Арктические Инициативы».
К 80-летию художника-постановщика Франчески Ярбусовой в рамках фестиваля будут показаны: «Пластилиновый ёжик», «Лиса и заяц», «Цапля и журавль», «Ёжик в тумане», «Сказка сказок».
Новые фильмы «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА»:
• Почему исчезли динозавры, реж. Роман Синкевич, 3 мин.
• Коровка, реж. Марина Карпова, 3 мин.
• Бегемот и компот, реж. Алексей Минченок, 3 мин.
• Пык-пык-пык, реж. Дмитрий Высоцкий, 4 мин.
• Муравей и Муравьед, реж. Алексей Алексеев, 3 мин.
• Большой друг, реж. Мария Матусевич, Михаил Алдашин, 2 мин.
• Если б я капитаном был, реж. Константин Щекин, 2 мин.
• Семь кошек, реж. Роман Синкевич, 3 мин.
• Мама-цапля, реж. Марина Карпова, 11 мин.
• Немытый пингвин, реж. Изабель Фаве, Михаил Алдашин, 6 мин.
• Морошка, реж. Полина Минченок, 7 мин.
• Очень вежливая история, реж. Мария Быстрова, 4 мин.
• Корова мечтала, реж. Сергей Ромашкин, 2 мин.
• Бабушка с крокодилом, реж. Михаил Сафронов, 3 мин.
• Дело в шляпе, реж. Екатерина Савина, 4 мин.
• Выходной, реж. Андрей Бахурин, 3 мин.
• Буль, реж. Елизавета и Полина Манохины, 4 мин.
• Два трамвая, реж. Светлана Андрианова, 10 мин.
В деловую программу фестиваля вошли: круглый стол «Развитие креативной индустрии на территории крайнего севера и национальных республик», круглый стол «О программе и мероприятиях кинофестиваля «Золотой ворон 2022», кинолекция «Русские в мировой культуре» (спикер — Филипп Кудряшов, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса, продюсер), показ фильма из цикла «Русские в мировой культуре» .
• ПРЕЗЕНТАЦИЯ «КИНО КАК БРЕНД РЕГИОНА»:
Презентация Союза кинематографистов Республики Татарстан;
Презентация «Аскарфильм», Республика Башкортостан;
Презентация Центра развития кинопроизводства Мурманской области.
Презентация кыргызско-российского кинопроекта «Пегий пёс, бегущий краем моря» по одноимённому произведению Чингиза Айтматова.
• ПРЕЗЕНТАЦИЯ: РУССКАЯ АНТАРКТИДА: Показ научно-популярного фильма Остров Буромского (реж.Ольга Стефанова, 2020 год, Россия, 80 мин.)
• ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР СО СПЕКТАКЛЕМ «СВОЙ ПУТЬ» (автор: Ярослава Пулинович; режиссёр: Хорен Чахалян; художник по костюмам: Полина Кускова; артисты: Иван Соловьёв, Елизавета Бочкина; музыкальное оформление: Александр Остапенко, Олеся Мелентьева).
• ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР актёра, режиссёра, заслуженного артиста РФ Василия Мищенко.
• ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА И ПРОСМОТР ФИЛЬМА с актером театра и кино Владом Канопка. Мастер-класс по актерскому мастерству «Основы актёрского мастерства». Просмотр картины «Боантропия» (реж. Юрий Орлов, прод. Влад Канопка, Россия, 2022, 19 мин).