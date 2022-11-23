VI Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон» анонсировал программу

Смотр пройдет с 28 ноября по 11 декабря

VI Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон» представил свою программу игровых, документальных и короткометражных работ со всего мира, а также фильмы, снятые в разных регионах России. Смотр пройдет с 28 ноября по 11 декабря 2022 года в городе Анадырь (Чукотский автономный округ), открытие фестиваля состоится 5 декабря.

В международном конкурсе полнометражных фильмов будет представлено 12 работ. В короткометражной секции покажут 15 документальных и 15 игровых картин. На смотре также представят специальную конкурсную программу региональных фильмов «Киновзлёт!», в которую в этом году вошли 12 картин. Фестиваль также включает в себя внеконкурсную и деловую программы, мастер-классы, спектакли.

Лауреата гран-при «Большой Золотой Ворон» выберут зрители, остальные призы распределит жюри. Оценивать полнометражные фильмы будут казахстанский продюсер, эксперт в области маркетинга и дистрибуции Анна Дармодехина, российский режиссер, лауреат главной премии Русского географического общества, директор радио «Русская Арктика» Ольга Стефанова, продюсер, режиссер, сценарист из Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев, китайский издатель и медиа-менеджер Му Пин, педагог и специалист по чукотскому языку и культуре Григорий Ранаврольтын. Председателем жюри станет российский актер, режиссер и продюсер Василий Мищенко.

Лучшие короткометражные картины выберут актер Иван Соловьев, продюсер Татьяна Османская, оператор Владимир Политик, руководитель региональной общественной организации «Чычеткин Вэтгав» — «Родное Слово» Виктория Кавры. Председателем жюри выступит президент Гильдии продюсеров Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ:

• Run, Woman, Run/Беги, женщина, беги (игр., 2021, Канада, реж. Зои Хопкинс, 100 мин.)

• Все ненавдят Йохана (игр., 2021, Норвегия, реж. Халлвар Витсё, 89 мин.)

• Белый ангел тундры (игр., 2021, Россия (Якутия), реж. Александр Лукин, 73 мин.)

• Плакать нельзя (игр., 2022, Россия, реж. Наталья Назарова, 125 мин.)

• Велга (игр., 2022, Россия, реж. Анастасия Нечаева, 84 мин.)

• На выдохе (игр., 2021, Россия, реж. Ринат Махмудов, 102 мин.)

• Are You Icelandic/А ты - исландец? (док., 2021, Исландия, реж. Магнеа Бьёрк Валдимарсдоттир, 63 мин.)

• Жили двенадцать разбойников (док., 2021, Россия, реж. Светлана Стасенко, 60 мин.)

• Огонь (док., 2022, Россия, реж. Анна Яновская, 85 мин.)

• Свобода в квадрате (док., 2022, Россия, реж. Анастасия Зверькова, 66 мин.)

• Не хороните меня без Ивана (игр., 2022, Россия, реж. Любовь Борисова, 123 мин.)

• Оторванные (неигр., 2022, Россия, реж. В. Кривов, 60 мин)

КОНКУРС ИГРОВЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ:

• Человек (2021, Россия, реж. Андрей Берченко, 9 мин.);

• Невесомость (2021, Россия, реж. Иван Соснин, 24 мин.);

• Я помню (2022, Россия, Ваге Микаелян, 24 мин.);

• Девушка с косой (2022, Россия, реж. Иван Харатьян, 14 мин.);

• Уличный поэт (2021, Казахстан, реж. Самгар Рахим, 29 мин.);

• Акклиматизация (2021, Россия, реж. Кристина Ширинова, 13 мин.);

• На Шелковом пути (2021, Узбекистан, реж. Шерзод Назаров, 15 мин.);

• Тепловая смерть вселенной (2021, Россия, реж. Евгений Бурак, Игорь Багатурия, 20 мин.);

• Кресло (2022, Россия, реж. Александра Шишова, 29 мин.);

• Убийца (2021, Россия, реж. Виктор Салимьянов, 25 мин.);

• Санки (2021, Узбекистан, реж. Суҳроб Кадиров, 15 мин.);

• Гильза (2021, Россия, реж. Динара Абдрашитова, 24 мин.);

• Кыз (2022, Россия (Удмуртия), реж. Мария Чернавина, 30 мин.);

• Клюква Сталина (2022, Россия (Башкортостан), реж. Руслан Римович, 20 мин.);

• Молодой (2021, Россия, реж. Леонид Гардаш, 15 мин.)

КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ:

• Птицелов (2021, Россия, реж. Дмитрий Завигельский, 39 мин.);

• Выход (2022, Россия, Великобритания, реж. Максим Арбугаев, Евгения Арбугаева, 25 мин.);

• Дети войны (2021, Россия (Якутия), реж. Сардаана Барабанова, 37 мин.);

• На дне (2022, Кыргызстан, реж. Тамара Кубаева, 23 мин);

• Мээрман (2021, Кыргызстан, реж. Айкол Нурланбек уулу, 18 мин.);

• Ладно, хорошо. Пинега (2021, Россия, реж. Саша Кулак, Юля Курмангалина, 23 мин.);

• Озера России. Светлояр (2021, Россия, реж. Андрей Титов, 26 мин.);

• Карьер (2020, Россия, реж. Дмитрий Каргаполов, 22 мин.);

• Путевка в жизнь (2021, Россия, реж. Ангелина Карпова, 17 мин.);

• Полевые цветы (2022, Россия, реж. Андрей Бутузов, 16 мин.);

• Прикамская Мать Тереза (2020, Россия, реж. Никита Иконников, 26 мин.);

• Смотреть за горизонт (2020, Россия, реж. Екатерина Кутеко, 36 мин.);

• На земле (2022, Россия (Таврида), реж. Валентина Князькова, 13 мин.);

• Как я стал бесермянином (2020, Россия, реж. Саша Воронов, 24 мин.);

• Дом, где вас ждут (2022, Россия, реж. Гульнара Хазеева, 21 мин.);

КОНКУРС РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ «КИНОВЗЛЕТ!»:

• Науканские напевы (док., 2022, Россия, реж. Ирина Калюжная, 10 мин.);

• Эргырон (док., 2022, Россия, реж. Элина Курицына, 11 мин.);

• Компромат (игр., 2022, Россия, реж. Никита Березняков, 13 мин.);

• Простой фильм (игр., 2022, Россия, реж. Омрын Руванто, 1 мин.);

• Тёмное солнце (игр., 2022, Россия, реж. Ольга Пахомова, 12 мин.);

• День на любовь (игр., 2022, Россия, реж. Ирина Чебакова, 9 мин.);

• Алло (игр., 2022, Россия, реж. Иван Семиклетов, 8 мин.);

• Сказка для Алисы (игр., 2022, Россия, реж. Марта Сизикова, 12 мин.);

• Ыттыкей (игр., 2022, Россия, реж. Сергей Гавриленко, 9 мин.);

• Савелий (игр., 2022, Россия, реж. Михаил Макушин, 12 мин.);

• Там, где ждут Солнце (док., 2022, Россия, реж. Вячеслав Вельвун, 16 мин.);

• Что мы делаем в селе (игр., 2022, Россия, реж. Станислав Нагаткин, 6 мин.).

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

ПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИЯ СОЛНЦА»:

• Звезды мне укажут путь (игр., реж.Филипп Абрютин, 2022 год, Россия, 105 мин.)

• Далекие близкие (игр.,реж. Иван Соснин, 2022 год, Россия, 89 мин.);

• Нахимовцы (игр.,реж. Олег Штром, 2021 год, Россия, 87 мин.);

• Вне зоны доступа (игр.,реж. Анна Курбатова, 2020 год, Россия, 92 мин.);

• Межсезонье (игр.,реж. Александр Хант, 2021 год, Россия, 108 мин.).

• Артек. Большое путешествие (игр.,реж. Карен Захаров, Армен Ананикян, 2021 год, Россия, 105 мин.)

• Страна Саша (реж. Юлия Трофимова, 2022, Россия, 82 мин.)

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКАЗА:

• Байгал (игр.,реж. Ильдар Ягафаров, 2018 год, Россия, 81 мин.);

• Отряд Таганок (игр.,реж. Айнур Аскаров, 2020 год, Россия, 90 мин.)

ПРОГРАММА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ:

• Не Иван или как приручить Богатыря (игр., 2021 год, Россия, реж. Денис Шаблий, 23 мин.);

• Реставратор (неигр., 2021 год, Россия, реж. Ирина Чумакова, 20 мин.);

• И один в поле воин (неигр., 2021 год, Россия, реж. Альберт Самойлов, 30 мин.);

• Милюта (неигр., 2021 год, Россия, реж. Даниил Демичев 12 мин.);

• Один день на русском Севере (неигр., 2021, Россия, реж. Тася Спектор, 10 мин.);

• Саха Тыла (неигр., 2021, Россия, реж. Максим Томаш, 31 мин.);

• Переезд (неигр., 2021, Россия, реж. Олеся Лоскова, 20 мин.);

• Звездопад (игр., 2022, Россия, реж. Мария Морозова, 21 мин.);

• Капитан и Пинагор (неигр., 2022, Россия, реж. Кристина Бородина, 11 мин.);

• Цена вопроса (игр., 2022, Россия, реж. Григорий Шаханов, 10 мин.);

• Сердце (игр., 2022, Россия, реж. Анна Цедрик 13 мин.)

АНИМАЦИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (6+):

• История изучения Арктики и Антарктики, 5 мин. 44 сек., 2021, реж. Юра Богуславский, Студия БФМ;

• Задворье, 6 мин. 28 сек., 2021, реж. Анастасия Каморина, Мария Максимова, НИУ ВШЭ;

• Дорога тысячи ворот, 6 мин. 12 сек., 2021, реж. Варвара Объедкова, ВГИК;

• Холодает, 3 мин. 35 сек., 2021, реж. Дарья Рузанова, СПбГИКиТ;

• Подружки, 4 мин. 9 сек., 2021, реж. Наталья Абрамова, ВГИК;

• Снег идёт, 2 мин., 2021, реж. Нина Бисярина, АО «Киностудия «Союзмультфильм»;

• Мамина пуговка, 6 мин., 2021, реж. Анна Крицкая, Студия «А фильм»;

• Про щелпов, 5 мин. 38 сек., 2021, реж. Сергей Айнутдинов, ГАУК СО «Инновационный Культурный центр»;

• Маруська, 4 мин. 48 сек., 2021, реж. Людмила Смоляр, ВГИК;

• Айога, 4 мин. 13 сек., 2020, реж. Мария Ермакова;

• В поисках черного дракона, 5 мин. 19 сек., 2022, реж. Анастасия Бондаренко, Студия «Зеленый камнеежки»;

• Арктические байки, 10 мин., 2020, реж. Григорий Малышев, Студия «Урал-Синема».

АНИМАЦИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ (0+):

• Заполярная сказка, 4 мин. 53 сек., 2020, реж.Татьяна Панова, Hunters Animation Studio;

• Крылья для друга, 3 мин., 2020, реж. Михаил Алдашин, Константин Арефьев, АО «Киностудия «Союзмультфильм»;

• Искра, 2 мин. 8 сек., 2021, реж. Валентина Набиулина, УрГАХУ;

• Первый гром, 5 мин., 2017, реж. Анастасия Мелихова, Студия «А фильм»;

• Почему у белого медведя нос черный, 3 мин. 17 сек., 2021, реж. Екатерина Митрофанова, ВГИК;

• Рысь в городе, 6 мин. 50 сек., 2019, реж. Нина Бисярина, Folimage;

• Дети Арктики, 24 мин. 21 сек., 2021, реж. Оксана Александрова, АНО «Центр Арктические Инициативы».

К 80-летию художника-постановщика Франчески Ярбусовой в рамках фестиваля будут показаны: «Пластилиновый ёжик», «Лиса и заяц», «Цапля и журавль», «Ёжик в тумане», «Сказка сказок».

Новые фильмы «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА»:

• Почему исчезли динозавры, реж. Роман Синкевич, 3 мин.

• Коровка, реж. Марина Карпова, 3 мин.

• Бегемот и компот, реж. Алексей Минченок, 3 мин.

• Пык-пык-пык, реж. Дмитрий Высоцкий, 4 мин.

• Муравей и Муравьед, реж. Алексей Алексеев, 3 мин.

• Большой друг, реж. Мария Матусевич, Михаил Алдашин, 2 мин.

• Если б я капитаном был, реж. Константин Щекин, 2 мин.

• Семь кошек, реж. Роман Синкевич, 3 мин.

• Мама-цапля, реж. Марина Карпова, 11 мин.

• Немытый пингвин, реж. Изабель Фаве, Михаил Алдашин, 6 мин.

• Морошка, реж. Полина Минченок, 7 мин.

• Очень вежливая история, реж. Мария Быстрова, 4 мин.

• Корова мечтала, реж. Сергей Ромашкин, 2 мин.

• Бабушка с крокодилом, реж. Михаил Сафронов, 3 мин.

• Дело в шляпе, реж. Екатерина Савина, 4 мин.

• Выходной, реж. Андрей Бахурин, 3 мин.

• Буль, реж. Елизавета и Полина Манохины, 4 мин.

• Два трамвая, реж. Светлана Андрианова, 10 мин.

В деловую программу фестиваля вошли: круглый стол «Развитие креативной индустрии на территории крайнего севера и национальных республик», круглый стол «О программе и мероприятиях кинофестиваля «Золотой ворон 2022», кинолекция «Русские в мировой культуре» (спикер — Филипп Кудряшов, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса, продюсер), показ фильма из цикла «Русские в мировой культуре» .

• ПРЕЗЕНТАЦИЯ «КИНО КАК БРЕНД РЕГИОНА»:

Презентация Союза кинематографистов Республики Татарстан;

Презентация «Аскарфильм», Республика Башкортостан;

Презентация Центра развития кинопроизводства Мурманской области.

Презентация кыргызско-российского кинопроекта «Пегий пёс, бегущий краем моря» по одноимённому произведению Чингиза Айтматова.

• ПРЕЗЕНТАЦИЯ: РУССКАЯ АНТАРКТИДА: Показ научно-популярного фильма Остров Буромского (реж.Ольга Стефанова, 2020 год, Россия, 80 мин.)

• ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР СО СПЕКТАКЛЕМ «СВОЙ ПУТЬ» (автор: Ярослава Пулинович; режиссёр: Хорен Чахалян; художник по костюмам: Полина Кускова; артисты: Иван Соловьёв, Елизавета Бочкина; музыкальное оформление: Александр Остапенко, Олеся Мелентьева).

• ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР актёра, режиссёра, заслуженного артиста РФ Василия Мищенко.

• ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА И ПРОСМОТР ФИЛЬМА с актером театра и кино Владом Канопка. Мастер-класс по актерскому мастерству «Основы актёрского мастерства». Просмотр картины «Боантропия» (реж. Юрий Орлов, прод. Влад Канопка, Россия, 2022, 19 мин).