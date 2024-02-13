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Юрий Стоянов и Сергей Маковецкий станут участниками мультиформатного проекта «Жванецкий»

Автор: БК

13 февраля 2024

Его созданием занимаются кинокомпании «Ящер Пикчерс» и «Вселенная кино»

Кинокомпании «Ящер Пикчерс» и «Вселенная кино» назвали имена участников грядущего мультиформатного проекта «Жванецкий», посвященного 90-летию со дня рождения писателя.

В числе людей, которые появятся на гала-концерте 31 марта в концертном зале Барвиха Luxury Village, окажутся Юрий Стоянов, Сергей Маковецкий, Нонна Гришаева, Владимир Вдовиченков, Евгений Стычкин, Глеб Калюжный, Никита Кологривый, Игорь Золотовицкий, Настасья Самбурская, Павел Деревянко, Кристина Бабушкина и многие другие. Они выйдут на сцену, чтобы вспомнить творчество Жванецкого – в том числе, и ранее неизданные произведения сатирика.

Напомним, что креативными продюсерами выступают Наталья Жванецкая и писатель Евгений Гришковец.

Помимо концерта в рамках мультиформатного проекта будет также создано несколько версий фильма о сатирике, которые выйдут в этом году в кинотеатральный прокат и появятся в онлайн-кинотеатрах и на ТВ.

Фото: пресс-служба «Вселенная кино»

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