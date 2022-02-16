В Москве прошла премьера фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Картину ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН представили режиссер и продюсер Алексей Пиманов, актеры Макар Запорожский, Павел Трубинер, Роман Курцын, Алена Коломина, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Дмитрий Белоцерковский, Александр Алёшкин и другие. Также режиссера и зрителей со сцены поприветствовала Министр культуры РФ Ольга Любимова. Кроме того, с приветственным словом к гостям в видеоформате обратился капитан московского «Динамо» Антон Шунин.

Премьерный показ посетили Лариса Долина, Александр Якушев, Елена Малышева, Наргиз Закирова, Екатерина и Александр Стриженовы, Арина Шарапова, Игорь Бутман и Анна Львова, Эдгар Запашный, Татьяна Устинова, Маргарита Лиева, Екатерина Боброва, Юлия Савичева, Ольга Погодина, Виктор Гусев, Кристина Арустамова и Евгений Пронин, Сергей Дзебань, Виктория Маслова, Денис Бузин и Татьяна Храмова, Олег Масленников-Войтов, Александр Шенкман, Вячеслав Тельнов, Олег Фомин и другие.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

16.02.2022