В Москве прошел киноконцерт к 90-летию киносети «Москино»

Фотоотчет из парка «Зарядье»

В столице состоялся киноконцерт «В главной роли — Москва», посвященный 90-летию киносети «Москино».

Со сцены выступила гендиректор «Москино» Наталья Мокрицкая. В сопровождении оркестра со сцены прозвучали песни из российских фильмов, которые исполнили звезды отечественного театра и кино. Среди выступивших — Александр Олешко, Полина Агуреева, Марина Зудина, Станислав Дужников, Валерия Шкирандо, Аглая Шиловская и другие.

На мероприятии также был объявлен список картин, которые получили финансовую поддержку Правительства Москвы в 2022 году за создание образа Москвы в кино.

Вечер завершился показом фильма Георгия Данелии Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ.

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01.08.2022