В Москве прошла премьера документального фильма «Пелевин»

Фотоотчет из пространства Noôdome

22 ноября в пространстве Noôdome состоялся премьерный показ авторского документально-литературного расследования Kion ПЕЛЕВИН о жизни писателя Виктора Пелевина.

Проект представили продюсеры картины Игорь Мишин, Ангелина Ашман и съемочная группа.

Среди звездных гостей, посетивших премьеру, были: Алена Долецкая, Алексей Серебряков, Любовь Толкалина, Катерина Шпица, Александр Цыпкин, Светлана Камынина, Мария Фёдорова, Полина Максимова, Софья Донианц, Даниил Воробьев, Анна Чурина, Аврора, Яна Гладких, Григорий Калинин, Александра Жаркова, Рената Пиотровски, Сергей Калюжный, Татьяна Лютаева, Владимир Хотиненко и другие.

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23.11.2022