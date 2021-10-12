В Москве состоялась премьера сериала СТС «Жена олигарха»

Фотоотчет из лофта Bolshevik

Вчера в лофте Bolshevik состоялась светская премьера комедийного сериала СТС «Жена олигарха» с актёрами Еленой Подкаминской, Никитой Джигурдой, Маргаритой Дьяченковой и Каем Гетцем. Новый проект и своих коллег поддержали: Ольга Кабо, Юлия Савичева, Артём Королёв, Юлия Франц, Илана, Наталья Земцова, Снежана Самохина, Иван Чуйков, Олег Гаас и другие.

Елена Подкаминская: «Наше первое сотрудничество с каналом — сериал "Кухня" — стало очень успешным. И я надеюсь, что вторая встреча будет такой же незабываемой. Ещё на этапе знакомства со сценарием я влюбилась в свою героиню — мою прекрасную Альбиночку. А для актёра это самое важное. Любовь к персонажу заряжает и помогает преодолевать все трудности съёмочного процесса».

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12.10.2021