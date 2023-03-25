В Москве состоялась премьера фильма «Айта» Степана Бурнашёва

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

24 марта в «Каро Октябрь» состоялась премьера детективного триллера «Айта» ― новой работы Степана Бурнашёва. В широкий прокат картина выходит 30 марта.

Первыми картину увидели Ирина Безрукова, Надя Ручка, Яна Крайнова, Александр Энберт, Влад Лисовец, Юля Хлынина, Артем Толоконин, Женя Малахова, Владимир Веревочкин, Оксана Карас, Сергей Мачильский, Юрий Быков, Мария Мацель и многие другие. После показа Степан Бурнашев ответил на вопросы зрителей, модераторами беседы выступили кинокритик Егор Москвитин и главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

Фото Ксении Угольниковой и Александра Иваненко.

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25.03.2023