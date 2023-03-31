В Москве прошла премьера сериала «Актрисы» Федора Бондарчука

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

30 марта в столичном киноцентре «Октябрь» прошла премьера первых эпизодов нового сериала Федора Бондарчука «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой производства студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и Плюс Студии. Первые серии уже доступны подписчикам онлайн-кинотеатров Wink и Кинопоиск.

Премьеру «Актрис» посетили Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Светлана Ходченкова, Маруся Фомина, Дмитрий Литвинов, Алексей Киселев, Сергей Бондарчук, Ольга Филипук, Михаил Китаев, Анастасия Корецкая, Сергей Гилев, Елена Николаева, Антон Риваль, Полина Пушкарук, Алексей Гуськов, Анна Снаткина, Виктор Васильев, Владимир Яглыч, Анастасия Красовская, Анна Невская, Ольга Макеева, Роман Евдокимов, Наталья Суркова, Ксения Собчак, Александр Акопов, Светлана Максимченко, Александр Петров, Клим Шипенко, Евгений Сангаджиев, Ситора Алиева, Никита Мартынов, Егор Дружинин, Катя Кабак, Мария Шумакова, Антон Рогачев, Рената Пиотровски, Полина Ауг, Юрий Дайнекин, Янина Студилина, Сабина Ахмедова, Маруся Бордовских, Владимир Хотиненко, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Амбарцум Кабанян, Настя Пронина, Ольга Ломоносова, Иван Добронравов, Константин Крюков, Андреева Мария, Кристина Асмус, Евгения Маркова, Вячеслав Муругов, Светлана Иванова, Джаник Файзиев, Снежана Георгиева, Наталья Ионова, Алена Долецкая, Павел Деревянко, Александр Цыпкин, Светлана Устинова, Алла Сигалова, Алексей Учитель, Игорь Верник, Елена Крыгина, Любовь Толкалина, Андрей Золотарев, Алена Акимова, Ксения Соловьева, Денис Власенко, Анна Банщикова, Светлана Степанковская, Анна Зайкова, Анастасия Попова, Анна Бегунова, Елена Захарова и другие.

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31.03.2023