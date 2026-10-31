В Санкт-Петербурге состоялась премьера фильма «Александр I»

Фоторепортаж из Александринского театра

В Санкт-Петербурге состоялась премьера художественно-документального фильма АЛЕКСАНДР I. Показ прошел на основной сцене Александринского театра. Премьера стала частью программы пятого фестиваля «Друзья Петербурга», который в этом году охватывает 16 креативных индустрий. Перед закрытым премьерным показом состоялась открытая автограф-сессия с создателями картины. Фильм представили художественный руководитель проекта Андрей Кравчук, режиссер-постановщик Морад Абдель-Фаттах и исполнитель главной роли Сергей Горошко.

«Поздравляю с премьерой всех, кто работал над фильмом АЛЕКСАНДР I. Картина получилась по-настоящему масштабной и зрелищной. За внешним размахом в ней мы видим живого человека и его ответственность за страну. Александр I – без преувеличения, одна из самых таинственных фигур российской истории, человек, изменивший судьбу мира, император, под чьим руководством Россия одержала победу над Наполеоном. Значимость такого кино в том, что оно протягивает нить от эпохи к зрителю, делая эпоху частью сегодняшнего разговора. Фильм помогает понять, как принимались решения, определившие судьбу России. Нам было очень интересно работать над картиной, и мы считаем большой честью участие в реализации великой идеи Алексея Борисовича Миллера, Председателя Правления ПАО «Газпром», – создания цикла «Русь», частью которого стал АЛЕКСАНДР I», – присоединился к поздравлениям в связи с премьерой генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

АЛЕКСАНДР I является частью цикла исторических кинопроектов «Русь». Картина произвели кинокомпании 1-2-3 Production создана «Газпром-Медиа Холдингом» по заказу и при поддержке ПАО «Газпром». Дистрибьютор – «Централ Партнершип». В широкий прокат картина выйдет 26 ноября.

Фото: ПАО «Газпром»

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31.10.2026