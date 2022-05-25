В Москве состоялась премьера военной драмы «Аманат»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

24 мая в киноцентре «Октябрь» состоялась российская премьера фильма Антона Сиверса и Рауфа Кубаева АМАНАТ производства киностудии «Даггер Филм». Гостями премьеры стали актёры фильма: заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева, народный артист РФ Андрей Соколов, Амин Хуратов, Нина Гизбрехт, Фархад Махмудов, Арслан Мурзабеков, Наби Ахмедов, Дмитрий Соломыкин, Андрей Фомин, Фёдор Лавров, Александр Мичков, Василий Мичков, Надежда Некрасова. Также премьеру посетили Варвара Шмыкова, Янина Студилина, Ольга Кабо, Равшана Куркова, Александр Цыпкин, Анастасия Макеева, Светлана Журова, Оксана Фёдорова, Игорь Жижикин, Лена Катина, Вячеслав Макаров, Маша Вебер, Маргарита Аброськина, Алеса Качер, Константин Андрикопулос, Ксения Суркова, Анастасия Гребенкина и другие.

Почётными гостями премьеры стали Глава Республики Дагестан Сергей Меликов, заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального Агентства по Делам Национальностей Игорь Баринов и директор ФГБУ «Дом Народов России» Анна Полежаева.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

25.05.2022