В Москве прошла премьера финала сериала Amore More

Фотоотчет из летнего кинотеатра Summer Cinema by Kion

1 июля в летнем кинотеатра Summer Cinema by Kion состоялась премьера финальных эпизодов Amore More — сериала онлайн-кинотеатра Kion. После премьеры прошел паблик-ток с актерами, создателями проекта, психологами, блогерами и кинокритиками, модератором которого стал Александр Цыпкин.

Проект зрителям представили актеры и создатели проекта: Александра Урсуляк, Андрей Бурковский, Яна Гладких, Виктория Корлякова, Артем Боканча, а также продюсеры проекты Игорь Мишин и Андрей Терешок и съемочная группа проекта.

Звездными гостями вечера стали: Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин, Наталья Бардо, Екатерина Двигубская, Анна Александрова, Алексей Розин, Антон Калинкин, Виктория Корлякова, Катрин Асси, Софья Каштанова, Никита Тарасов, Мария Шумакова, Александр Арутюнов, Григорий Туманов, Сергей Комаров, Рената Пиотровски, Глеб Бочков, Катерина Кейру, Вячеслав Макаров, Михаил Корнеев, Мария Цигаль, Мария Голубкина, Милана Тюльпанова, Ксюша Суркова, Аксинья Гок, Светлана Камынина, Полина Фаворская, Алена Чехова, Александра Киселева, Наталья Лучанинова, Ирина Мартынова-Кончаловская, Рано Кубаева, Анастасия Крайнова, Даниил Вахрушев, Таша Цветкова, Анастасия Акатова и другие.

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04.07.2022