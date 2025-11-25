В Большом театре состоялся симфонический спектакль-концерт «Авиатор»

Фоторепортаж из Бетховенского зала

24 ноября Бетховенский зал Большого театра стал площадкой для уникального культурного события – симфонического спектакля-концерта АВИАТОР.

Единственное представление, приуроченное к выходу одноименного фильма, стало ярким примером синтеза искусств. Гостями вечера стали Евгений Дятлов, Александр Олешко, Екатерина Стриженова, Марианна Максимовская, Светлана Зейналова, Константин Плотников, Сергей Бабаев, Никита Пименов, Дмитрий Борисов, Ирина Муромцева, а также звезды одноименного фильма Егора Кончаловского.

Музыку к спектаклю, созданную композитором Максимом Фадеевым, исполнили DYP Orchestra под управлением Петра Дранги, Государственный академический хор им. Свешникова и другие приглашенные музыканты.

Центральными фигурами вечера стали Константин Хабенский и писатель Евгений Водолазкин. В формате художественного чтения они представили публике отрывки из романа.

Фото: Денис Быкодоров

25.11.2025