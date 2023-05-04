В Москве прошла светская премьера фильма «Банды Парижа»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

Светская премьера фильма БАНДЫ ПАРИЖА состоялась в московском кинотеатре «Иллюзион» 3 мая, накануне выхода в широкий прокат.

Сюжет фильма разворачивается в Париже начала ХХ века: жестокая банда, именующая себя «Апаши», держит в страхе весь город. Молодая девушка Билли вступает в банду, чтобы отомстить за смерть брата, но влюбляется в ее обаятельного вожака. Что победит: неистовая любовь или застилающая глаза жажда мести?

Мероприятие посетили звездные гости: Владимир Левкин, Надя Ручка, Максим Коновалов, Мария Цигаль, Даниил Белых, Анастасия Бусыгина, Дмитрий Носов, Андрей Батт, Антон Зацепин, Снежина Кулова, Даниил Федоров, Мария Гончарук, Александр Веккер, Виолетта Чиковани, Лера Изумруд, Валерия Манькова и другие.

Фото Ксении Угольниковой.

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04.05.2023