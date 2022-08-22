В Москве состоялась премьера мультфильма «Барбоскины Team»

Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Европейский»

Светская премьера анимационной картины БАРБОСКИНЫ TEAM, созданной кинокомпанией СТВ и студией анимационного кино «Мельница», состоялась в столичном кинотеатре «Синема Парк Европейский».

В числе первых зрителей — Роман Попов, Елена Кулецкая, Денис Матросов, Асоль Васильева, Анна Бегунова и Дмитрий Власкин, Анна Добронравова, Надя Ручка, Владимир Маркони, Екатерина Белоцерковская, Ирина Йовович, Рита Крон, Алексей Демидов и другие.

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22.08.2022