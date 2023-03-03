В Москве прошла премьера «Беспринципных в деревне»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

1 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера комедии БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ.

Фильм представили режиссер Роман Прыгунов, продюсеры Данила Шарапов, Петр Ануров, Ольга Филипук и Михаил Китаев, автор сценария Александр Цыпкин, исполнители главных ролей Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Кристина Бабушкина, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова, Ирина Пегова, а также съемочная группа.

Мероприятие посетили: Агата Муцениеце, Алла Михеева, Елена Блиновская, Андрей Григорьев-Апполонов, Анар, Егор Корешков, Елена Летучая, Илья Бачурин, Ингрид Олеринснкая, Константин Хабенский, Курбан Омаров, Маргарита Аброськина, Михаил Лабковский, Нонна Гришаева, Светлана Бондарчук и другие.

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03.03.2023