В Москве состоялся показ фильма «Бессмертные»

Фотоотчет из кинотеатра «Фитиль»

В кинотеатре «Фитиль» состоялся показ фильма режиссера Тиграна Кеосаяна БЕССМЕРТНЫЕ. Картину зрителям представили режиссер Тигран Кеосаян и актеры Федор Добронравов, Сергей Пускепалис, Максим Емельянов.

Первыми зрителями стали ветераны войны в Афганистане – лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Адамович Клинцевич, первый заместитель председателя правления РСВА Андрей Николаевич Кузнецов, члены правления РСВА Вячеслав Васильевич Шабанов и Григорий Анатольевич Крюков.

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22.02.2022