В Москве состоялся показ фильма «Бессмертные»
Фотоотчет из кинотеатра «Фитиль»
В кинотеатре «Фитиль» состоялся показ фильма режиссера Тиграна Кеосаяна БЕССМЕРТНЫЕ. Картину зрителям представили режиссер Тигран Кеосаян и актеры Федор Добронравов, Сергей Пускепалис, Максим Емельянов.
Первыми зрителями стали ветераны войны в Афганистане – лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Адамович Клинцевич, первый заместитель председателя правления РСВА Андрей Николаевич Кузнецов, члены правления РСВА Вячеслав Васильевич Шабанов и Григорий Анатольевич Крюков.
22.02.2022