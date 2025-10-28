В Москве состоялась премьера фильма «Брат навсегда»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

27 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера документального фильма БРАТ НАВСЕГДА. В широкий прокат картина Анны и Григория Сельяновых выйдет 30 октября.

Гостями премьеры стали: Сергей Сельянов, Надежда Васильева, Алексей Учитель, Валерия Гай Германика, Петр Буслов, Ольга Дибцева, Эльдар Калимулин, Марина Васильева, Анастасия Евграфова, Снежина Кулова, Алексей Онежен, Анастасия Куимова, Константин Белошапка, Александра Ревенко, Ксения Суркова, Даша Котрелева, Вера Енгалычева, Богдан Голощук, Артем Кошман и другие.

Фото: пресс-служба компании «Вольга»

