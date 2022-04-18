В Москве прошла премьера «Братцы Кролики: пасхальный переполох»

Фотоотчет из кинотеатра «Формула Кино на Кутузовском»

В Москве состоялась премьера семейной анимации БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. Премьеру посетили российские звезды и блогеры с детьми: Катерина Шпица, Александра Ребенок, Алена Чехова, Соня Карпунина, Снежина Кулова, Елена Борщева, Данил Стеклов, Надежда Лумпова, ST, Евгения Линович, Максим Траньков, Екатерина Кабак, Александр Носик, Настя Годунова, Екатерина Величкина, Маргарита Иноземцева, Мари Кравцова, Мария Молодина, Татьяна Малыш, Евгения Чугунова, Ксения Кулиш, Ксения Прохорова и другие.

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18.04.2022