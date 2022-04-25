В Москве прошла премьера «Бука. Мое любимое чудище»

Фотоотчет из кинотеатра «Формула кино на Кутузовском»

Анимационный фильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ гостям премьеры представили актеры Алексей Чумаков и Любовь Аксёнова.

Первыми посмотреть ленту пришли Алексей Учитель с дочерьми, Игорь Петренкои Кристина Бродская с детьми, Ольга Кабо с сыном, Марьяна Спивак с сыном, Джаник Файзиев с дочерью, Юлиана Слащёва с детьми, Софья Карпунина с детьми, Анастасия Бусыгина с детьми, Петр Романов, Теймур Джафаров, НастяКнязева и Таисия Скоморохова и другие.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

25.04.2022