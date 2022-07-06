В Москве прошла премьера фильма «Булки»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Первыми зрителями фильма БУЛКИ и гостями показа стали Виктория Лопырева, Юлия Савичева, Александр Цыпкин, Наталья Королева и Сергей Глушко (Тарзан), Виктория Дайнеко, Люся Чеботина, Никос Сафронов, Митя Фомин, Надежда Ручка, Сергей и Илья Сафроновы, Дарья Мельникова, Анастасия Макеева, Лиза Моряк, Владимир Левкин, Антон Юрьев, Дима Морозов и Полина Жукова, блогеры Раксана Самохвалова, Инесса Мертей и Илья Абдуллин, Ксения Романова, Севара Вердиева и другие.

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06.07.2022