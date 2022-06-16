В Москве прошла премьера спортивной драмы «Бультерьер»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Фильм БУЛЬТЕРЬЕР собравшимся на премьере представили Владимир Минеев, актеры Анастасия Красовская, Мирослава Михайлова, Амаду Мамадаков, а также генеральный продюсер картины Павел Прохоров и режиссер Василий Быстров.

Первыми посмотреть ленту пришли Ирина Безрукова, Константин Буслов, Петр Буслов , Маруся Климова, Иван Жвакин, Павел Табаков, Изабель Эйдлен, Алексей Сафонов и Иветта Невинная, Владислав Ценев, Теймур Джафаров, Иван Макаревич, Екатерина Рокотова, Алена Чехова, Елена Борщева, Вячеслав Макаров, Лилия Абрамова (Tatarka FM), Карен Арутюнов, Ольга Филиппова, Сергей Дзебань, Александра Черкасова-Служитель, Никита Шалюков, Дарья Блохина, Татьяна Шитова и другие.

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16.06.2022